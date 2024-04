Streit in der Jungen SVP: Nun meldet sich die umstrittene Strategiechefin der Jungpartei zu Wort Sarah Regez verteidigt sich in einem Video. Auf das Treffen mit Martin Sellner geht sie nicht ein, sie distanziert sich auch nicht davon. Verschiedene Meinungen gehörten zur Demokratie dazu, sagt sie.«Vielleicht habt ihr den Medientrubel um mich mitbekommen», beginnt Sarah Regez ihr Video.

Wie der «Sonntags-Blick» aufdeckte, hatte die Strategie-Chefin der Jungen SVP Schweiz im Mai 2023 an einem geheimen Treffen mit dem österreichischen Aktivisten und Rechtsextremen Martin Sellner teilgenommen. Anwesend waren laut der Zeitung vor allem Mitglieder der rechtsradikalen Gruppe Junge Tat.«Extremistische Ideologien, ob links oder rechts, finden in unserem Werteverständnis keinen Platz», schrieben sie. Sie seien ob den neusten Enthüllungen «tief besorgt». Regez geht in ihrem Tiktok-Video nicht näher darauf ein, äussert sich auch nicht zum Treffen mit Sellner. Stattdessen wird sie grundsätzlic

