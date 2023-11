Streit bei der FDP vor den Ständeratswahlgängen

Bei der FDP ist Feuer im Dach. Vor den zweiten Ständeratswahlgängen streiten sich ihre Exponenten öffentlich. Grund ist das Verhältnis zur SVP und die Frage: Wie hoch darf der Preis für den eigenen Machterhalt sein?gegeben. Selten zuvor hat ein Präsident seine Partei derart öffentlich gemassregelt. Burkart sagte Sätze wie: «Wir haben nach wie vor einen gewissen Selbstzerstörungsdrang.» Oder: «Die Stärke der Partei hängt auch von der Loyalität jedes einzelnen Mitglieds ab.

» Ein bisschen Selbstkritik war auch dabei: «Wir sind eine der Parteien mit den rückständigsten Strukturen.» Und die Ohnmacht des obersten Freisinnigen im Land zeigte sich in diesem Satz: «Ich erfahre zum Teil aus der Presse, in welchen Kantonen sich FDP-Ständeratskandidaten zurückziehen.»WildtiereCopyright © Aargauer Zeitung. Alle Rechte vorbehalten. Eine Weiterverarbeitung, Wiederveröffentlichung oder dauerhafte Speicherung zu gewerblichen oder anderen Zwecken ohne vorherige ausdrückliche Erlaubnis von Aargauer Zeitung ist nicht gestattet

:

BZBASEL: Bei der FDP ist Feuer im DachVor den zweiten Ständeratswahlgängen streiten sich ihre Exponenten öffentlich. Grund ist das Verhältnis zur SVP und die Frage: Wie hoch darf der Preis für den eigenen Machterhalt sein?

Herkunft: bzBasel | Weiterlesen »

20MİN: Bern: 23-Jähriger wird bei Streit schwer verletzt – Täter ist flüchtigAm Freitagabend ist es in Bern zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Personen gekommen. Im Zuge dieser erlitt ein Mann eine Stichverletzung und wurde schwer verletzt.

Herkunft: 20min | Weiterlesen »

NAU_LİVE: A14 bei Root LU: Zwei Verletzte bei AuffahrkollisionAuf der A14 bei Root LU kam es am Donnerstagabend zu einer Auffahrkollision zwischen zwei Autos. Zwei Personen wurden dabei verletzt.

Herkunft: nau_live | Weiterlesen »

SRFNEWS: Angriff auf zweiten FDP-Sitz - Die Grünen wollen in den BundesratDie Grünen wollen trotz Niederlage bei den Wahlen in den Bundesrat. Am Freitag läuft die parteiinterne Bewerbungsfrist ab und bisher hat einzig der Freiburger Nationalrat Gerhard Andrey seine Kandidatur bekanntgegeben.

Herkunft: srfnews | Weiterlesen »

TAGBLATT_CH: St.Galler FDP nominiert die amtierenden Regierungsräte Marc Mächler und Beat Tinner für die Gesamterneuerungswahlen 2024Die FDP nominierte die amtierenden Regierungsräte Marc Mächler und Beat Tinner einstimmig für die Gesamterneuerungswahlen 2024. Beide konnten sich in den vergangenen Jahren erfolgreich in der Regierung zu Gunsten des Kantons St.Gallen einsetzen. Zudem standen der Ausblick auf die Kantonsratswahlen auf dem Programm.

Herkunft: tagblatt_ch | Weiterlesen »

TAGESANZEİGER: Wahlhilfe zur Ständeratswahl in Zürich: Tiana Moser steht der FDP näher als Gregor RutzDer grosse Check vor dem Ständeratsduell: Tiana Moser (GLP) gegen Gregor Rutz (SVP). Welcher anderen Partei sie nahestehen, für wen sie lobbyieren, wem sie ihren Bundeshaus-Badge geben.

Herkunft: tagesanzeiger | Weiterlesen »