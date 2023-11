Strafe für «Missgendern»: Beatrix von Storch kassiert Ordnungsrufe

Strafe für « Missgendern »: AfD- Politik erin Beatrix von Storch kassiert gleich zwei Rüffel, weil sie Grüne n-Trans-Abgeordneten mit dessen männlichem Vornamen anspricht. Interessant: Auch die Union stimmt für die Ordnungsrufe Am Mittwochabend fand die erste Lesung im Bundestag zum umstrittenen Selbstbestimmungsgesetz statt. Beatrix von Storch (AfD) kassierte gleich zwei Ordnungsrufe dafür, dass sie den Bundestag sabgeordneten Ganserer ( Grüne ) mit dessen männlichem Vornamen ansprach.

Das ist insofern interessant, als das Selbstbestimmungsgesetz , das ein Bussgeld für «Deadnaming» und « Missgendern » vorsieht, noch gar nicht beschlossen worden ist und der Abgeordnete Ganserer sowohl biologisch als auch rechtlich noch als Mann unter seinem Vornamen Markus geführt wird. Auch auf dem Wahlzettel zur Bundestag swahl 2021 taucht er noch als Markus (Tessa) Ganserer auf, obwohl er damals über die Frauenquote der Grüne n in den Bundestag eingezogen is





