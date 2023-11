Stimmung in Schweizer Industrie verschlechtert sich im Oktober

Die Produktion sank stärker als noch im Vormonat und zudem bieten gemäss der Experten die niedrigen Auftragsbestände wenig Anlass zur Hoffnung auf eine rasche Erholung. Im Juli noch war der PMI Industrie mit 38,5 Zählern auf den tiefsten Stand seit 2009 abgestürzt. Beim PMI deuten Werte ab 50 Punkte auf Wachstum hin und sind somit positiv. Werte unter 50 Punkten signalisieren einen Rückgang.

Der mehr auf den Binnenkonsum ausgerichtete PMI für den Dienstleistungssektor hielt sich besser. Er ging zwar ebenfalls zurück, blieb mit 52,2 Punkten (-0,6 Punkte) aber noch über der Wachstumsschwelle und deute auf eine leicht positive Dynamik im Sektor hin.News

