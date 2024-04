Stiftung Wohn- und Pflegeheim Flawil kauft ehemaliges Spitalgelände

Die Stiftung Wohn- und Pflegeheim Flawil (WPH) hat der Solviva Immobilien AG einen Grossteil des ehemaligen Spitalgelände s für 2,3 Millionen Franken abgekauft. Mit diesem Verkauf soll eine « Flawil er Lösung» möglich werden. Stiftung Wohn- und Pflegeheim und Solviva werden sich einig. Im Bild (v.l.): Wolfgang Egli, Marisa Sutter Forster, Urs Huber, Keld Ostergaard, Christian Gyger, Daniel Meier und Rolf Claude, Gemeindepräsident Flawil .

Die Solviva Immobilien AG und die Stiftung Wohn- und Pflegeheim Flawil (WPH) kommen nach längeren Verhandlungen zu einer Einigung. Für einen Grossteil des ehemaligen Spitalgeländes zahlt die Stiftung 2,3 Millionen Franken an das Unternehmen der Viva Group. Das Gesundheitszentrum in Flawil kommt folglich nicht zustande. Der Betrag setzt sich aus dem Kaufpreis für das Areal, der dem ursprünglichen Kaufpreis der Solviva entspricht, und Kosten im Zusammenhang mit dem bewilligten Projekt zusamme

Stiftung Wohn- Und Pflegeheim Flawil Solviva Immobilien Spitalgelände Verkauf

Switzerland Neuesten Nachrichten, Switzerland Schlagzeilen

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



tagblatt_ch / 🏆 32. in CH

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Flawil SG: Jauche gelangt in BachAm Donnerstag (28.03.3024), kurz nach 11:00 Uhr, hat die Kantonale Notrufzentrale eine Meldung über eine Gewässerverschmutzung eines Seitengewässers der Glatt im Bereich Riederen erhalten.

Herkunft: polizeiCH - 🏆 29. / 59 Weiterlesen »

Flawil: Unfall wegen vereister Scheiben – Mann verurteiltIn Flawil prallte 2023 ein Lieferwagenfahrer in eine Frau. Da der Mann seine Scheiben nicht von Eis befreite, wurde er per Strafbefehl verurteilt.

Herkunft: 20min - 🏆 50. / 51 Weiterlesen »

Katholische Kirchgemeinde Henau-Niederuzwil unter neuer Leitung +++ Flawil: Einbruch in Firma +++ Uzwil: Auto durchsuchtAktuelles aus Wil über Menschen, Gewerbe und Events.

Herkunft: tagblatt_ch - 🏆 32. / 55 Weiterlesen »

Keine Profitgier bei historischen Häusern: Neue Stiftung sucht Kontakt zu Besitzern – und kauft auch selber LiegenschaftenDie Stiftung Historische Fleckenhäuser Bad Zurzach will Fälle wie jenen der alten Propstei verhindern. Präsident Beni Scheuber erklärt, auf was die Stiftung Wert legt und wann ein Kauf nicht nötig ist.

Herkunft: AargauerZeitung - 🏆 45. / 51 Weiterlesen »

Gegen Profitgier bei historischen Häusern: Neue Stiftung sucht Kontakt zu Besitzern – und kauft auch selber LiegenschaftenDie Stiftung Historische Fleckenhäuser Bad Zurzach will Fälle wie jenen der alten Propstei verhindern. Präsident Beni Scheuber erklärt, auf was die Stiftung Wert legt und wann ein Kauf nicht nötig ist.

Herkunft: CH_Wochenende - 🏆 44. / 51 Weiterlesen »

Basler Ausgehmeile im Wandel: Modegeschäft in der Steinen weicht Wohn- und GastroflächenDort, wo bislang Jack & Jones und Vero Moda wirtschaften, sollen ein Durchbruch zum Birsigparkplatz und ein neuer Nutzungsmix entstehen.

Herkunft: bazonline - 🏆 7. / 77 Weiterlesen »