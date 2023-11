Steuern für amerikanische Künstler in der Schweiz

Jahrelang konnten die Veranstalter eine Steuerfrage mit amerikanischen Künstlern unbürokratisch regeln. Doch jetzt will es der Kanton kompliziert.Zum Beispiel Ron Carter: Falls er 2019 in der Schweiz nicht mehr als 10'000 Franken verdiente, hatte der Kanton Bern von ihm keine Quellensteuer zugut.Die Veranstalter der Langnau Jazz Nights haben ein Problem mit der kantonalen Steuerverwaltung.

Denn auf einmal verlange sie, dass der Verein auch für alle Künstlerinnen und Künstler aus Amerika Quellensteuer bezahle, sagt Hansueli Gerber, der die Finanzen betreut. Dabei besteht zwischen der Schweiz und den Vereinigten Staaten von Amerika ein Doppelbesteuerungsabkommen, das Folgendes besagt: Nur wenn US-Bürgerinnen und -Bürger in der Schweiz in einem Steuerjahr mehr als 10'000 Dollar eingenommen haben, sind sie steuerpflichtig. Selbstverständlich treten in Langnau jeweils amerikanische Jazzmusiker und -musikerinnen auf, die auf ihren Tourneen durch die Schweiz insgesamt deutlich mehr Gage einziehen. Für sie hat der Kanton Quellensteuer zugu





