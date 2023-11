Sterbewunsch: Doris entscheidet sich für den Tod

Bis zuletzt Seite an Seite: Viele Sterbende haben den Wunsch, im Kreis ihrer Liebsten einzuschlafen.Der 30. November 2021 ist ein Dienstag, der sich schon frühmorgens wie ein grauer Schleier über die Seele legt. Gegen Abend wird es schneien, was selten genug vorkommt, aber das wird Doris nicht mehr erleben. Sie hat sich entschieden, zu sterben. An diesem Dienstag, und zwar um 11 Uhr.

TAGBLATT_CH: Als John Lennon eine Affäre auslebte und eine Reunion der Beatles im Bereich des Möglichen warDer Ex-Beatle war zu jener Zeit hin- und hergerissen zwischen zwei Frauen: Seiner Frau Yoko Ono und der neuen Muse May Pang. Künstlerisch scheint ihn diese flatterhafte Situation beflügelt zu haben.

SRFNEWS: Iranischer Polizeigewahrsam - Tod von 16-jähriger Iranerin löst Kontroverse ausDer Tod der Schülerin Armita Garawand im Iran sorgt für Schlagzeilen. Die verschiedenen Seiten streiten über die Gründe.

LUZERNERZEITUNG: Gerüchte um Tod von Wladimir Putin – das steckt dahinterAuf Social Media gehen die Gerüchte um den Tod des russischen Präsidenten Wladimir Putin viral. Kreml-Sprecher Dmitri Peskow dementiert sie. Dabei giesst der Kreml wohl selbst Öl ins Feuer: Das steckt dahinter.

20MIN: Jeannine Gmelin: Sie trat nach Tod ihres Coachs zurück, nun gibt sie ihr ComebackIm Januar hatte Jeannine Gmelin dem Rudersport den Rücken gekehrt. Nun kommt sie doch nochmals zurück und will an die Olympischen Spiele.

NAU_LIVE: Israel-Krieg: Gaza-Reporter zieht nach Kollegen-Tod Schutzweste ausEin Gaza-Reporter erfährt im Live-TV vom Tod eines Kollegen im Israel-Krieg. Unter Tränen zieht er die Schutzweste aus, sie beschütze ihn nicht.

TAGESANZEIGER: Sterben mit Exit: Ich habe meine Mutter in den Tod begleitet«Ich kann nicht mehr, ich mag nicht mehr.» Mit 80 Jahren wollte Doris sterben. Wie läuft das ab? Protokoll eines schweren Tages.

