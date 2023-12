Stellenangebot: Mitarbeiter:in für den Bereich Sicherheits- und Aufsichtsmanagement

Wir sind Sicherheit. Für Menschen und unsere Umwelt. In der Luft und am Boden. Als Flugsicherung und Luftfahrtbehörde für Österreich und in Europa tragen wir Verantwortung für die Gesellschaft und die Umwelt und sorgen tagtäglich für einen sicheren und effizienten Flugverkehr. Damit uns das gelingt, möchten wir Sie für unser Team im Bereich Luftfahrtagentur an unserem Standort in Wien zum ehestmöglichen Zeitpunkt als(m/w/d) – Vollzeit – unbefristet gewinnen.

Unser Team in der Luftfahrtagentur, das als Zulassungs- und Aufsichtsinstanz ein verlässlicher Systempartner für die Luftfahrtindustrie ist, benötigt Unterstützung durch einen:eine Mitarbeiter:in für den Bereich Sicherheits- und Aufsichtsmanagement. In dieser Rolle sind Sie u.a. für die Risikoklassifizierung von vorwiegenden technischen Vorfällen in der Luftfahrt verantwortlic





Microsoft schließt Übernahme von Activision ab und wird Weltmarktführer im Bereich der generativen KIAm 13. Oktober 2023 konnte der US-Technologiekonzern Microsoft nach monatelangen Rechtsstreitigkeiten mit drei der mächtigsten Regulierungsbehörden der Welt (in den USA, Grossbritannien und Europa) die Übernahme des amerikanischen Spieleherstellers Activision endlich abschließen. Bereits zuvor hatte Microsoft sich in Open AI eingekauft und seine Investition kürzlich nochmal aufgestockt. Damit ist er zum Weltmarktführer und Pionier im Bereich der generativen KI, also künstliche Intelligenz, die Inhalte generiert, aufgestiegen

Taten im Internet und am Wohnort: VBS-Mitarbeiter wurde zum Sicherheitsrisiko erklärtEin Mann aus Münsingen bekritzelte illegal Strassen und postete heikle Corona-Inhalte. Nun wurde ihm bei seiner Arbeitsstelle der Zugang zu heiklen Daten gesperrt.

Mitarbeiter sollen Bundesratswahlen auf Handys verfolgenDer Bund ruft seine Mitarbeiter dazu auf, die Bundesratswahlen und die Medienkonferenz auf Handys oder Fernsehgeräten zu verfolgen, um das Bundesnetz zu entlasten.

Fake Work: Mitarbeiter täuschen Homeoffice vorMehrere Personen geben zu, im Homeoffice zu arbeiten, während sie in Wirklichkeit anderen Beschäftigungen nachgehen. Ein Softwareentwickler erzählt von seinen Erfahrungen.

Arbeitsplatzüberwachung im Homeoffice: Rechtliche und ethische FragenDie Covid-Pandemie hat die Arbeitsplatz-Kultur grundlegend verändert. Wer konnte, verlegte sein Schaffen in die eigenen vier Wände. Seither hat sich das Prinzip der Arbeit im Homeoffice in vielen Unternehmen als Standard etabliert. Dies führt immer wieder zu Diskussionen rund um die Arbeitseffizienz, denn manch ein Arbeitgeber befürchtetet, dass die Mitarbeitenden daheim weniger leisten als im Büro. Da ist die Versuchung für Vorgesetzte gross, über die IT-Abteilung oder mit anderen Mitteln die Arbeit von Mitarbeitenden zu überwachen. Das wiederum führt zu rechtlichen und ethischen Fragen. Angestellte werden überwacht und schützen sich Reto M.*, der als Informatiker bei einer kantonalen Behörde arbeitet, berichtet gegenüber 20 Minuten von einer solchen Überwachung am Arbeitsplatz. Bei ihnen sei das private Browsen grundsätzlich verboten. Einige Mitarbeiter seien deshalb schon heimlich kontrolliert worden. Habe sich der Verdacht bestätigt, seien sie konfrontiert und ermahnt worden. Ein solcher Fall führte laut Reto M. dazu, dass ein Mitarbeiter genug hatte und kündigte.

Algorand Blockchain Academy wird UNDP-Mitarbeitern Blockchain-Wissen vermittelnDie Algorand Blockchain Academy startet im Jahr 2024 und soll die Kapazitäten der UNDP-Mitarbeiter durch Aus- und Weiterbildung in der Blockchain-Technologie und ihren praktischen Anwendungen für eine nachhaltige Entwicklung stärken.

