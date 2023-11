Stellenabbau in St. Gallen: Spitäler bauen 440 Vollzeitstellen ab

Die vier öffentlichen Spitäler im Kanton St. Gallen bauen derzeit 440 Vollzeitstellen ab. Die ersten Kündigungen wurden bereits wenige Tage nach dem Ende September kommunizierten Entscheid ausgesprochen. Entsprechend mies ist die Stimmung in der Belegschaft: «Die meisten sind niedergeschlagen, ‹duuch›, demotiviert und in sich gekehrt», sagt Nathalie Frey, die im Kantonsspital St. Gallen eine Pflegestation leitet.

Gemeinsam mit weiteren Pflegestationsleiterinnen organisiert sie zurzeit Widerstand gegen den Personalabbau, den die St. Galler Spitalverbunde an den Standorten in St. Gallen, Wil, Uznach und Grabs vorsehen. Die Idee, eine Demonstration zu organisieren, habe schon vor dem jetzigen Stellenabbau bestanden: «Die Arbeitsbedingungen sind schon zuvor von Jahr zu Jahr schlechter geworden», sagt Frey. Es sei immer schwieriger geworden, die Schichtpläne zu füllen. Wegen der hohen Belastung komme es vermehrt zu Ausfällen, und wegen des Mangels an Fachpersonal blieben Stellen öfter unbesetz

:

20MİN: Die besten Autos für die Zombie-ApokalypseWir zeigen dir zehn Autos, die deine Überlebenschancen in einer Zombie-Apokalypse erhöhen: Darunter Offroader, schwimmende Autos und ein gepanzerter BMW.

Herkunft: 20min | Weiterlesen »

SRFNEWS: «Die Heilige des Trinkers»: Der Literaturstar und die UnbekannteFranziska Hirsbrunner fasziniert, wie sehr dieser Roman über vergangene Zeiten auch von Aktuellem erzählt. Müsste Katja Schönherr in einem Fragebogen angeben, mit wem sie gerne mal zu Abend essen würde, wäre es Lea Singer: «Die hat ja wahnsinnig viel zu erzählen!» Dieses Buch steht im Zentrum der Folge: * Lea Singer. Die Heilige des Trinkers.

Herkunft: srfnews | Weiterlesen »

NAU_LİVE: Homeoffice und die Auswirkungen auf die Vermietung von BüroflächenDie Vermietung von Büroflächen ist seit der Corona-Pandemie schwieriger geworden. Die Nachfrage hat abgenommen, auch aufgrund des Homeoffice-Trends. Es gibt jedoch auch einen Trend zu anderen Arbeitsformen wie Co-Working-Spaces.

Herkunft: nau_live | Weiterlesen »

20MİN: Dmitri Peskow: Kreml-Sprecher will Einlenken der USADer Kreml hat die Ukraine und die USA zu einem Einlenken im Ukraine-Krieg aufgerufen.

Herkunft: 20min | Weiterlesen »

20MİN: Forscher der Uni Lausanne warnen vor Gefahren von RiesenschneckenSchnecken wie die Achatschnecke sind als Haustiere beliebt. Nun warnen Forschende vor der Gefahr von Krankheiten, die die Tiere übertragen können.

Herkunft: 20min | Weiterlesen »

CASHCH: US-Investmentbanken uneinig über zukünftige Wirtschaftsentwicklung und LeitzinsenDie Ökonomen der US-Investmentbanken Goldman Sachs und Morgan Stanley sind geteilter Meinung, wie sich die Wirtschaft sowie die Leitzinsen in den USA künftig entwickeln werden.

Herkunft: cashch | Weiterlesen »