Stellenabbau bei Thuner Solarunternehmen wegen Marktverzerrung

Das Thuner Solarunternehmen steht vor einem Stellenabbau in Deutschland. Die Produktion von Solarmodulen in Europa soll eingestellt werden – wegen Marktverzerrung.Ein Blick in die Produktionshallen in Freiberg: Mitte Februar wird entschieden, ob bis zu 500 Mitarbeitende ihre Stelle verlieren.Beim angeschlagenen Solarhersteller Meyer Burger reissen die Negativschlagzeilen nicht ab.

Wegen «gravierender Verluste» bei der Solarmodulfertigung in Europa will Meyer Burger das erst drei Jahre alte Werk im ostdeutschen Freiberg bereits wieder dicht machen, wie das Thuner Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Aufgrund chinesischer Dumping-Importe seien die Preise für Solarmodule in den Keller gerauscht und sie könne daher nicht mehr profitabel betrieben werden. Meyer Burger beklagt sich in diesem Zusammenhang auch darüber, dass die EU die Solarbranche nicht genügend gegen die hoch subventionierten chinesischen Konkurrenten schütze. Mit diesen ungleich langen Spiessen sei «kein fairer Wettbewerb» mehr möglich und die Rückzug die logische Konsequen





