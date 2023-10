Stellenabbau bei Similasan aufgrund von wirtschaftlichen Entwicklungen in den USA

Nach Entlassungen bei Dormakaba, Rieter, Google und weiteren Firmen folgt der nächste Stellenabbau: Der Aargauer Hersteller von homöopathischen Mitteln Similasan baut 27 von total 130 Stellen am Hauptsitz in Jonen ab. Insgesamt beschäftigt Similasan etwa 140 Mitarbeitende. Similasan werde die Betroffenen individuell begleiten und den Stellenabbau so sozialverträglich wie möglich durchführen, wie es in einer Medienmitteilung heisst.

Doch die US-Arzneimittelbehörde habe im September den Marktzugang und die Distribution für sämtliche Hersteller von homöopathischen Augentropfen durch neue Regularien und ohne Übergangsfrist verunmöglicht . Drei Tote wegen Augentropfen Zuvor kam es in den USA durch den Gebrauch solcher Mittel eines indischen Herstellers zu Infektionen mit Erblindungen und drei Todesfällen .

Weiterlesen:

20min »

Konsultationsverfahren zum Stellenabbau bei Sympany beendetDer Stellenabbau bei der Krankenkasse Sympany ist vollständig umrissen. Es geht um über 70 Kündigungen in allen Geschäftsbereichen. Weiterlesen ⮕

Post-Stellenabbau: Gewerkschaft fordert Jobangebote für BetroffenePost stellt den Zustelldienst von Direct Mail ein. 3855 Personen verlieren ihren Job. Die Gewerkschaft fordert neue Jobangebote im Konzern. Weiterlesen ⮕

Bauer sucht Frau: Neue Entwicklungen auf dem HofCornelia Fässler bloggt über die aktuellen Geschehnisse auf dem Bauernhof. Es gibt ein Doppeldate, ein neues Kalb und Michael kämpft gegen seinen Ekel vor Mist. Weiterlesen ⮕

Death Valley: In der Wüste Kaliforniens ist ein See entstandenDas Death Valley ist der heisseste Ort der Welt und der trockenste Ort in den USA. Weiterlesen ⮕

- Schüsse fordern viele Tote in den USA – Schütze flüchtigUnd: * Die USA haben nach mehreren Anläufen wieder einen Speaker fürs Repräsentatenhaus. Mike Johnson schafft die Wahl im Eiltempo. Weiterlesen ⮕

Filmstar Richard Roundtree tot - Er war der coolste Detektiv Amerikas und Ikone der Schwarzen USAAls cooler New Yorker Detektiv «Shaft» gab Richard Roundtree der Blaxploitation ein Gesicht – und wurde zum Kinostar. Weiterlesen ⮕