Steinschlag: Berninapassstrasse bis Sonntag gesperrt

Wegen eines Steinschlags ist die Berninapassstrasse zwischen Pisciadell GR und San Carlo GR bis voraussichtlich Sonntag gesperrt. Rund 1000 Kubikmeter Gestein lösten sich am Donnerstagabend oberhalb der Strasse – fünf Kubikmeter davon verschütteten sie.Aufgrund eines Steinschlags ist die Berninapassstrasse zwischen Pisciadell GR und San Carlo GR bis voraussichtlich Sonntag gesperrt.Die Steine versperrten einer Ambulanz den Weg, die zu einem Unfallort unterwegs war.

Das Ausbruchgebiet liegt 100 Meter oberhalb einer Baustelle, auf der die Berninastrasse derzeit ausgebaut wird, wie das Tiefbauamt des Kantons Graubünden am Freitagnachmittag schrieb. Ein Grossteil der abgestürzten Steine wurde durch die temporär installierten Schutzvorrichtungen bei der Baustelle zurückgehalten.

Erst nach einer Lagebeurteilung durch einen Geologen konnten die Einsatzkräfte mit der Räumung der Strasse beginnen. Ausserdem gäbe es noch mehrere Stellen im Hang, die «entschärft werden müssen», hiess es weiter. Dies umfasst das Fällen von exponierten Bäumen, Felsräumungsarbeiten und die Installation von Schutzvorrichtungen. headtopics.com

Er sei nicht so schwer verletzt gewesen, dass die anspruchsvolle und längere Fahrt für ihn hätte gefährlich werden können, sagte ein Sprecher der Polizei der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. Die Alternative, ihn nach Samedan ins Spital zu bringen, hätte noch länger gedauert.

Weiterlesen:

bluenews_de »

Steinschlag am Bernina: Strasse vorübergehend gesperrtNach einem Steinschlag am Bernina musste die Strasse vorübergehend gesperrt werden. Ein Geologe wurde zur Lagebegutachtung hinzugezogen und die Räumungsarbeiten sind im Gange. Die Strasse wird voraussichtlich in den nächsten Stunden wieder geöffnet. Weiterlesen ⮕

Kein Bock auf Zeitumstellung: Schweiz wünscht sich für immer Sommerzeit – hier wirds ab Sonntag gefährlichBald herrscht wieder Winterzeit: Am Sonntag werden die Uhren eine Stunde zurückgedreht. Doch geht es nach den Schweizerinnen und Schweizern, soll damit bald Schluss sein. Weiterlesen ⮕

Sieben Destinationen mehr als letztes Jahr: Ab Sonntag gilt der neue Winterflugplan am Euro-AirportMit der Umstellung auf die Winterzeit tritt ab Sonntag, 29. Oktober, der neue Winterflugplan in Kraft. Dieser bringt einige Neuerungen mit sich. Weiterlesen ⮕

Zürcher SP nominiert Jositsch ++ Auch Wermuth verzichtet auf Berset-Nachfolge ++ Meldefrist endet am SonntagAlain Berset tritt Ende Jahr als Bundesrat zurück. Wer will seine Nachfolge antreten? Wer verzichtet? Und: Kann die SP ihre zwei Sitze in der Landesregierung überhaupt verteidigen? In unserem Bundesrats-Ticker halten wir Sie auf dem Laufenden. Weiterlesen ⮕

Nun sagt auch Cédric Wermuth ab ++ Mattea Meyer kandidiert nicht für Berset-Nachfolge ++ Frist läuft am Sonntag abAlain Berset tritt Ende Jahr als Bundesrat zurück. Wer will seine Nachfolge antreten? Wer verzichtet? Und: Kann die SP ihre zwei Sitze in der Landesregierung überhaupt verteidigen? In unserem Bundesrats-Ticker halten wir Sie auf dem Laufenden. Weiterlesen ⮕

«Habe bereits schönsten Politjob der Schweiz»: Auch Cédric Wermuth verzichtet auf Berset-Nachfolge ++ Meldefrist endet am SonntagAlain Berset tritt Ende Jahr als Bundesrat zurück. Wer will seine Nachfolge antreten? Wer verzichtet? Und: Kann die SP ihre zwei Sitze in der Landesregierung überhaupt verteidigen? In unserem Bundesrats-Ticker halten wir Sie auf dem Laufenden. Weiterlesen ⮕