Steinschlag auf der Bernina: Strasse vorübergehend gesperrt

Am Bernina gab es einen Steinschlag und die Strasse musste gesperrt werden. Wie Ramona Tiefenthal, Leiterin Kommunikation Tiefbauamt Graubünden, auf Anfrage von Radio Südostschweiz sagt, haben sich insgesamt drei bis vier Kubikmeter Material gelöst. «Es hat noch weitere Steine im Gelände oberhalb der Strasse und auch lose Steine in der Ausbruchsstelle», sagt sie. Deshalb sei ein Geologe zur Lagebegutachtung aufgeboten worden.

Nach dessen Einschätzung und den Räumungsarbeiten werde die Strasse wieder geöffnet. «Damit wird in den nächsten Stunden gerechnet, je nachdem wie gut die Wetterverhältnisse sind, um die Lage einzuschätzen», so Tiefenthal.Zur Sicherheit der Mitarbeitenden konnten die Räumungsarbeiten erst nach Freigabe der Gefahrenstelle durch einen Geologen angegangen werden», heisst es in einer weiteren Medienmitteilung des Kantons Graubünden.

Die Mitarbeitenden des Tiefbauamts und der externen Unternehmen arbeiten mit grossem Einsatz an der Räumung und Sicherung der Strasse, sodass diese voraussichtlich im Laufe des Sonntags wieder freigegeben werden kann. (red) headtopics.com

