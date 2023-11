Steinmeier begrüsst grössere deutsche Aufmerksamkeit für Afrika

Steinmeier war am Nachmittag aus Tansania kommend in der Hauptstadt Sambias zu einem Staatsbesuch eingetroffen.Steinmeier und Hichilema befürworteten einen Ausbau der beiderseitigen Beziehungen. Steinmeier wies darauf hin, dass trotz knapper werdender Mittel das Budget für Entwicklungszusammenarbeit mit Sambia nicht gekürzt, sondern sogar noch erhöht werde.

