Die Steigerung der digitalen Produktivität erfordert den systematischen Aufbau von Kernkompetenzen. Insbesondere die Verbesserung der Rechenleistung und der Übertragungskapazität ist entscheidend, um den Bau eines neuen Stromsystems zu beschleunigen. Die neuen Energien werden die Form, die Eigenschaften und den Mechanismus traditioneller Energiesysteme grundlegend verändern.

Die Integration und gemeinsame Entwicklung der Stromquellen-Netzlastspeichersysteme stellen höhere Anforderungen an die intelligente elektrische Stromversorgung. Von allgemeinem Computing zum KI-Computing, vom Single-Point-Computing bis hin zum gemeinsamen Computing über Cloud-Edge-Geräte ist eine systematische Rechnerarchitektur erforderlich, um digitale Intelligenz zu erreichen und deren Früchte zu ernten. Basierend auf dem für Energieunternehmen typischen Führungsstil haben wir die Spark-Architektur mit Cloud-Edge-Geräte-Synergie vorgeschlagen

:

SONNTAGSZEİTUNG: Immo-Königin im Interview: Verschärfen Sie mit Ihren Business-Apartments die Wohnungsnot, Frau Graf?Verschärfen Sie mit Ihren Businessapartments die Wohnungsnot, Frau Graf? Die Gründerin und Chefin von Visionapartments über ihren Aufstieg, ihr Leben als Mutter von vier Kindern von drei Vätern und ihre Rolle in der TV-Show «Die Höhle der Löwen».

Herkunft: sonntagszeitung | Weiterlesen »

20MİN: Italien: Löwe entwischt aus Zirkus in LadispoliIn der italienischen Stadt Ladispoli, in der Nähe von Rom, ist ein Löwe entwischt. Videos zeigen das Raubtier auf der Strasse.

Herkunft: 20min | Weiterlesen »

TAGBLATT_CH: Bundesrat reizt Spielraum zur Regulierung von Wölfen ausAlbert Rösti reizt seinen Spielraum zur Regulierung von Wölfen maximal aus. Angesichts der Probleme auf den Schweizer Alpen ist der Entscheid nachvollziehbar: Sein Griff nach dem Wolf ist richtig – ein Kommentar von Chefredaktor StefanSchmid78.

Herkunft: tagblatt_ch | Weiterlesen »

TAGESANZEİGER: Schweiz will Einkäufe ennet der Grenze stärker besteuernDer Bund will Einkäufe ennet der Grenze bei der Einfuhr stärker besteuern. Konkret soll die sogenannte Wertfreigrenze von 300 auf 150 Franken halbiert werden.

Herkunft: tagesanzeiger | Weiterlesen »

20MİN: Tödliches Versehen: Hunderte Haustiere an Schlangen verfüttert250 Nager sind aus der Obhut von Tierschützern verschwunden – und landeten versehentlich in einer Reptilienzuchtfirma.

Herkunft: 20min | Weiterlesen »

20MİN: Spital muss Maya Kowalski 261 Mio. Dollar zahlenEin Besuch in der Notaufnahme eines Spitals in Florida löste eine Horrorkette von Ereignissen aus.

Herkunft: 20min | Weiterlesen »