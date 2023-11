Stehen die Nati-Spielerinnen noch hinter Trainerin Inka Grings?

Lia Wälti und Coumba Sow lassen nach dem Spiel zumindest teilweise durchblicken, dass sie nicht mit allen Entscheidungen von Trainerin Inka Grings zufrieden sind.Inka Grings ärgert sich über den Auftritt ihrer Spielerinnen und kündigt für den nächsten Zusammenzug schon mal «neue Gesichter» an. Selbstzweifel hegt sie keine, weiterhin ist sie vom Weg, den sie mit dem Team gehen will, überzeugt.

Beim dritten Spiel gegen Spanien innert 88 Tagen setzt es die dritte herbe Klatsche ab. Nach dem 1:5 im WM-Achtelfinal unterlag die Schweiz den frischgebackenen Weltmeisterinnen im September in der Nations League auswärts mit 0:5 und nun am Dienstagabend im mit 8515 Zuschauer*innen gut besuchten Letzigrund gar mit 1:7.«17 Tore in drei Spielen gegen Spanien, das tut weh», sagt Kapitänin Lia Wälti nach dem Spiel.

In der 37. Minute setzt sich Torhüterin Livia Peng auf den Rasen und wird gepflegt. Dabei versammeln sich die restlichen Spielerinnen rund um Inka Grings. Und da kommt es zu hitzigen Diskussionen. Dabei scheinen besonders die Führungsspielerinnen Lia Wälti, Ana-Maria Crnogorcevic und Ramona Bachmann Redebedarf zu haben. Es wirkt, als wären sie mit gewissen Anweisungen der Trainerin nicht wirklich einverstanden.

Möglichst lange die Null halten, war Teil des Matchplans. Doch schon in der 4. Minute schlägt es ein erstes Mal ein, weil die Zuteilung bei einem Eckball überhaupt nicht stimmt. Dies obwohl man intensiv darüber gesprochen habe, wie sie sich bei Standardsituationen organisieren sollten. «Wenn dann die Zuteilung nicht stimmt, ist es brutal ärgerlich, aber irgendwann halt nicht mehr zu entschuldigen», wird Grings deutlich.In der 11.

