Stefan Walter wird neuer Direktor der Finanzmarktaufsicht

Die Finanzmarktaufsicht beruft Stefan Walter zum neuen Direktor. Er kommt von der Europäischen Zentralbank, war jedoch nie in einer Geschäftsbank tätig. Der neue Finma-Direktor bringt langjährige Erfahrung in der internationalen Bankenaufsicht mit.

Sein Lebenslauf liest sich wie ein Best-of von offiziellen Organisationen des internationalen Finanzwesens: Europäische Zentralbank, Bank für Internationalen Zahlungsausgleich, Federal Reserve, dazwischen ein Abstecher in die Privatwirtschaft bei der Beratungsgesellschaft EY. Dieser Leistungsausweis ist eindrücklich, aber bitternötig. Die Finma steckt mitten im grössten Umbruch ihrer 15-jährigen Geschichte. Aus der Fusion von UBS-CS entstand ein Bankenkoloss, der sich als grosse Chance für den Finanzplatz Schweiz erweisen könnte – aber ein mindestens ebenso grosses Risiko darstellt. Und nicht nur das: Die Benko-Kredite bei Julius Bär können sich noch als grösseres Übel erweisen als bisher angenomme





FuW_News » / 🏆 4. in CH Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

GPK rügt Baselbieter Regierung: Kritik an Millionenspenden für Covid-StudienErneut tadelt die parlamentarische Oberaufsicht den Kanton wegen eines «befremdlichen» Vorgehens. Für Gesundheitsökonom Stefan Felder zu Recht.

Herkunft: bazonline - 🏆 7. / 77 Weiterlesen »

Kunstwelt gespalten nach Terroranschlägen und israelischer Offensive in GazaDie Terroranschläge der Hamas am 7. Oktober und die folgende israelische Offensive in Gaza haben die Kunstwelt gespalten. In der Schweiz verteidigt die Kunsthalle Basel ihren neu gewählten Direktor, der Briefe für einen Waffenstillstand unterzeichnet hat. Andere Künstler:innen unterstützen öffentlich Israels Recht zur Selbstverteidigung.

Herkunft: swissinfo_de - 🏆 9. / 73 Weiterlesen »

Steinmeier äußert sich besorgt über Blockadeaktion mit HabeckDer deutsche Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier äußerte sich erschüttert über die Blockadeaktion beim Anlegen einer Fähre mit Vizekanzler Robert Habeck (Grüne). Steinmeier zeigte sich besorgt über das gesellschaftliche Klima in Deutschland und forderte die Landwirte auf, friedlich zu demonstrieren und die Gesetze einzuhalten.

Herkunft: BauernZeitung1 - 🏆 5. / 80 Weiterlesen »

Das Weltwirtschaftsforum in Davos: Vertrauen wieder aufbauenAm Montag wird in Davos das 54. Weltwirtschaftsforum eröffnet. Regierungsvertreter, Unternehmerinnen und internationale Organisationen kommen in den Bündner Bergen zusammen. Und das WEF nimmt sich viel vor: Es will Vertrauen wieder aufbauen. So lautet zumindest der diesjährige Slogan des Forums: «Rebuilding Trust». SRF-Wirtschaftsredaktor Stefan Frühauf erklärt, ob das mehr als ein frommer Wunsch ist.

Herkunft: srfnews - 🏆 52. / 50 Weiterlesen »

100 Jahre Praesens-Film: Mit Füsilier Wipf gegen die NazisVom jüdischen Einwanderer Lazar Wechsler und dem Schweizer Flugpionier Walter Mittelholzer gegründet, erzielte sie ihre grössten Erfolge von den 1930er- bis Mitte der 1950er-Jahre und produzierte einige der wichtigsten Klassiker des Schweizer Films.

Herkunft: srfnews - 🏆 52. / 50 Weiterlesen »

Globegarden veröffentlicht Jubiläumsband über Vereinbarkeit von Familie und BerufGlobegarden, ein führender Anbieter von Kinderbetreuung in der Schweiz, feiert 2024 das 15-jähriges Bestehen mit der Veröffentlichung eines Jubiläumsbandes mit dem Titel 'Über den Mut, nicht perfekt zu sein.' Frauen aus Wissenschaft, Unternehmertum, Politik und Kultur berichten darin über ihre Erfahrungen mit der Vereinbarkeit von Familie und Beruf.

Herkunft: presseportal_ch - 🏆 6. / 77 Weiterlesen »