Startup mit SBB-Grossauftrag - Firma lasert Zugscheiben für besseren Handyempfang

Auf den ersten Blick ist es ein unspektakulärer Metallkasten, welcher ein Spezialist in der SBB-Werkstätte in Biel von aussen auf die Fensterscheiben eines ICN-Waggons platziert. Doch dieser Kasten hat es in sich. Mit einem speziellen Laser können eingebaute Zugscheiben so bearbeitet werden, dass sie für Mobilfunk durchlässig werden.

Wie das genau funktioniert, ist ein gut gehütetes Geschäftsgeheimnis. Entwickelt hat das System ein Team der ETH Lausanne unter der Leitung von Luc Burnier. Mobilfunkdurchlässige Scheiben gibt es zwar mittlerweile auch ab Fabrik. Das sei aber mit Nachteilen verbunden, so Burnier: «Alle alten Scheiben müssten ausgebaut und ersetzt werden, was lange dauert und viel kostet.

Weniger Strom, weniger KostenDas grosse Hindernis für den Mobilfunk bei Zugscheiben sind transparente Metallfolien. Diese sind für eine bessere Isolation auf dem Glas angebracht, aber blockieren die Funkwellen. Damit die Passagiere trotzdem telefonieren können, installierten die Bahnen bisher Antennen auf dem Dach der Züge. Dazu kommen Signalverstärker in den Waggons, sogenannte Repeater. Diese brauchen Strom und Unterhalt. headtopics.com

Ein Repeater braucht so viel Strom wie ein Schweizer Vierpersonenhaushalt. Das ist überhaupt nicht nachhaltig. Autor: Christoph Schneiter Leiter des Mobilfunk-Konsortiums Intraincom Mit der neu entwickelten Lasertechnologie brennt das Start-up Nu Glass dünne Linien in die Metallfolien auf den eingebauten Fensterscheiben. So werden sie wieder durchlässig für den Mobilfunk, ohne dass die Isolationseigenschaften verloren gehen.

Die neue Methode ist ein wichtiger Schritt für Schweizer Mobilfunkanbieter. Die bisherigen Lösungen mit zusätzlichen Antennen und Repeatern waren aufwendig im Unterhalt, teuer und noch dazu richtige Stromfresser. Christoph Schneiter, Leiter des Mobilfunk-Konsortiums Intraincom, sagt: «Ein Repeater braucht so viel Strom wie ein Schweizer Vierpersonenhaushalt. Das ist überhaupt nicht nachhaltig. headtopics.com

