Start der Zuger Messe: Sonderausstellung zeigt jahrelange Entwicklung der Messe

Mit Plakaten, Messezeitungen und Informationen der vergangenen 50 Jahren sollen die Besucherinnen und Besucher einen Blick auf die Geschichte der Zuger Messe bekommen.

Wir waren am Samstagmorgen beim Start dabei – die Highlights der Sonderausstellung gibt es im Video.Du wolltest schon immer den besten Sound überallhin mitnehmen? Dann bist du hier genau richtig! Wir verlosen einen Marshall, deinen idealen Outdoor-Lautsprecher, der Musik in einer Qualität liefert, die dich umhauen wird.

50.Zuger Messe ist eröffnet - Regionaljournal ZentralschweizMit erwarteten 80'000 Besucherinnen und Besuchern in neun Tagen ist die Zuger Messe auch bei der Jubiläumsausgabe die grösste Zentralschweizer Publikumsmesse im Herbst in der Zentralschweiz. Allerdings geht die Zahl der Ausstellenden retour. Weiterlesen ⮕

50.Zuger Messe ist eröffnet - Regionaljournal ZentralschweizMit erwarteten 80'000 Besucherinnen und Besuchern in neun Tagen ist die Zuger Messe auch bei der Jubiläumsausgabe die grösste Zentralschweizer Publikumsmesse im Herbst in der Zentralschweiz. Allerdings geht die Zahl der Ausstellenden retour. Weiterlesen ⮕

Tipps der frühsten Besucher: «Das beste Erlebnis, das man an der Messe haben kann»Die diesjährige Basler Herbstmesse ist eröffnet. Sehen Sie hier die ersten Bilder und Eindrücke vom Samstag – und einige Bahnbewertungen der ersten «Mäss»-Gänger. Weiterlesen ⮕

Glarner Messe 2023: Größer und vielfältiger als je zuvorDie Glarner Messe 2023 findet vom 1. bis 5. November statt. Die Landwirtschaft präsentiert sich größer und vielfältiger. Es gibt verschiedene Stationen, um den Anbau von Getreide zu entdecken. Außerdem gibt es im Puuräland Streichelhöfe und regionale Köstlichkeiten. Weiterlesen ⮕

Ein späterer Start in die Skisaison wäre ein wichtiger Schritt zu mehr GlaubwürdigkeitAm Wochenende startet in Sölden die Skisaison. Doch statt über Marco Odermatt, Lara Gut-Behrami und Co. drehen sich die Diskussionen vor allem um Arbeiten am Gletscher. Weiterlesen ⮕

Motorrad-WM in Buriram - Start-Ziel-Sieg für Jorge Martin im SprintDer spanische Ducati-Pilot fährt beim GP Thailand im Sprint der «Königsklasse» erneut dem gesamten Rest davon. Weiterlesen ⮕