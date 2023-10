Start der Zeichnungsfrist Avobis Swiss Residential Fund SICAV

Die Avobis Invest AG startet mit der Avobis Real Estate Funds SICAV die Erstemission ihres ersten eigenen Immobilienfonds. Das Teilvermögen Avobis Swiss Residential Fund investiert in gut vermietete, neuwertige Wohn-Bestandsimmobilien in der Schweiz, die Gewähr für eine stabile und nachhaltige Ausschüttung bieten. Das Portfolio wird unter Berücksichtigung der kommenden Bau- und Umweltschutzgesetze aufgebaut.

Die sorgfältig ausgewählten Wohnliegenschaften befinden sich in wirtschaftlich prosperierenden Makrolagen mit einem soliden Bevölkerungswachstum. Sie sind zudem in mikroökonomisch starken Gemeinden angesiedelt und zeichnen sich durch eine exzellente Anbindung an den öffentlichen Verkehr und eine überdurchschnittliche Bauqualität aus.

Avobis Invest AG als Verwalter von Kollektivvermögen das Asset Management sowie den Vertrieb verantwortet. Als Depotbank fungiert die Banque Cantonale Vaudoise. Es ist nicht geplant, das Anlagevehikel an der Börse zu kotieren. headtopics.com

Mit einem Volumen von CHF 14 Milliarden verwalteten Immobilien und CHF 12 Milliarden verwalteten Hypotheken und Krediten ist die Avobis Group AG die führende Anbieterin von unabhängigen, integrierten und technologiebasierten Immobilien- und Finanzierungslösungen in der Schweiz.

Einschätzung Zins- und Immobilienmarkt September 2023 - Von -0.75% zu 1.75%: Die Zinsreise der SNB scheint zu Ende zu sein

