Stärkste Angriffe seit Januar: Moskau beschiesst 118 Orte in Ukraine

Von den Behörden veröffentlichte Videoaufnahmen vor Ort deuteten aufgrund der Schwere der Schäden und dem mutmasslichen Einschlagskrater auf einen Drohnenangriff hin. Eine russischetötete auch in der nordöstlich von Cherson gelegenen Region Dnipropetrowsk eine 59-jährige Frau und verletzte sechs weitere Menschen, wie die regionale Staatsanwaltschaft mitteilte.Weitere Opfer gab es zuvor im Osten und Nordosten des Landes.

Einen weiteren Toten und einen Verletzten gab es nach Angaben des ukrainischen Innenministers nahe der im Vorjahr befreiten Frontstadt Kupjansk im Nordosten des Landes.vom Typ Schahed im Morgengrauen zudem eine Raffinerie und verursachte einen Brand. Der Brand sei schnell gelöscht worden und der Betrieb derzeit stillgelegt, schrieb der Militärgouverneur der Region Poltawa, Filip Pronin, auf Telegram. Verletzt wurde demnach niemand.

Russland führt seit mehr als 20 Monaten einen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Durch russische Drohnen-, Raketen- und Artillerieangriffe kommen immer wieder Zivilisten ums Leben.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

TAGBLATT_CH: Schwerste Angriffe seit Jahresbeginn: 118 Orte in Ukraine beschossen ++ Schweiz verlängert Schutzstatus SSeit Ende Februar 2022 führt Russland einen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Alle Neuigkeiten und Reaktionen dazu erfahren Sie in unserem Newsblog.

Herkunft: tagblatt_ch | Weiterlesen ⮕

BLUENEWS_DE: Ukraine meldet heftigste russische Angriffe in diesem JahrDie Ukraine meldet die heftigsten russischen Angriffe in diesem Jahr. Die Situation im Konfliktgebiet verschärft sich weiter.

Herkunft: bluenews_de | Weiterlesen ⮕

BLUENEWS_DE: Israelische Angriffe auf Dschabalia im GazastreifenBei israelischen Angriffen auf Dschabalia im Norden des Gazastreifens sind am Dienstag israelischen und palästinensischen Angaben zufolge Dutzende Menschen getötet worden.

Herkunft: bluenews_de | Weiterlesen ⮕

20MIN: Israel setzt massive Angriffe auf den Gazastreifen fortIsrael hat seine massiven Angriffe auf den Gazastreifen fortgesetzt und dabei die Einsätze am Boden ausgeweitet. Nach einer Nacht mit heftigem Beschuss aus der Luft rückten am Montag Augenzeugenberichten zufolge kurzzeitig Panzer in ein Viertel am Stadtrand von Gaza-Stadt vor.

Herkunft: 20min | Weiterlesen ⮕

NAU_LIVE: SNB schreibt für Januar bis September knappen GewinnBis September 2023 verbuchte die SNB einen leichten Gewinn. Das dritte Quartal verlief für die Nationalbank aber alles andere als gut.

Herkunft: nau_live | Weiterlesen ⮕

SUEDOSTSCHWEIZ: SNB schreibt für Januar bis September knappen GewinnDie Schweizerische Nationalbank (SNB) weist für die ersten neun Monate 2023 einen knappen Gewinn…

Herkunft: suedostschweiz | Weiterlesen ⮕