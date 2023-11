Starker Südföhn mit Föhnsturm in der Schweiz

Die Kaltfront bringt ab Sonntagabend teils kräftige Regenfälle und allmählich Schnee bis 1500 Meter, wie SRF Meteo schrieb. Lokal könne die Schneefallgrenze gar tiefer sein. Am Dienstagmorgen gibt es laut SRF Meteo auf der Alpennordseite einen Übergang zu wechselhaftem Aprilwetter mit weiteren Regengüssen.

Noch befinden sich Teile der Schweiz in einer Föhnlage. Das führte am Wochenende zu spektakulären Wolken. Leserinnen und Leser haben SRFÜber dem Niederhorn im Berner Oberland war eine Wolke in der Form eines Einhorn-Horns zu sehen, wie das Portal auf X postete.

BLUENEWS_DE: Starker Föhn in der Schweiz – aber die Kaltfront ist schon in SichtAktuelle News aus der Schweiz und der Welt. Nachrichten und Schlagzeilen zu Leben, Unterhaltung und Sport, sowie Witziges und Kurioses.

TAGESANZEİGER: Wetter zum Wochenbeginn: Starker Föhn in der Schweiz und Kaltfront in SichtDer Föhn führte am Wochenende zu spektakulärer Wolkenbildung. Am Sonntagabend und am Montag wird es stürmisch.

PİLATUSTODAY: Sponsoren-Knatsch, Umweltsorgen, starker Odermatt – alles zur neuen SkisaisonDie Skirenn-Saison startet am Wochenende mit zwei Riesenslaloms auf dem Rettenbacher-Gletscher in Sölden. Worüber sich die Skistars im Sommer aufgeregt haben, warum die Angst vor Betrug steigt und wer Marco Odermatt gefährlich werden könnte: Hier ist dein Briefing für die Weltcupsaison.

SRFNEWS: Gefährdetes Moor Rothenthurm - So soll die grösste Moorlandschaft der Schweiz wieder wachsenDas Schicksal des Hochmoors von Rothenthurm bewegte einst die ganze Schweiz . Nun ist es geschützt – und dennoch in Not.

BERNERZEİTUNG: – der tägliche Podcast – Was Jüdinnen und Juden in der Schweiz derzeit erlebenDer Krieg in Israel und Gaza hat konkrete Auswirkungen auf die Schweiz . Das spürt insbesondere die jüdische Community. Jetzt wächst auch der Druck auf die Politik.

TAGESANZEİGER: Israel-News: Schweiz stellt sich auf die Seite der Israel-KritikerDie UNO hat eine von arabischen Staaten eingebrachte Resolution für eine «humanitäre Waffenruhe» verabschiedet. Auch die Schweiz stimmte zu. Israel spricht von einer «Schande», die Hamas freut sich.

