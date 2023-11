Starker Föhn in der Schweiz – aber die Kaltfront ist schon in Sicht

Zusätzlich zum starken Föhn kam über dem Jura ein starker Südwestwind auf, wie Meteo Schweiz am Sonntag schrieb. Verantwortlich dafür gewesen sei ein Starkwindbad in den unteren Luftschichten, das bei sich verstärkenden Temperaturunterschieden entstehe. Im konkreten Fall ist das eine Kaltfront aus Nordwesten, die heranrückt und gleichzeitiger Föhn über dem Alpenraum.

Die Kaltfront bringt ab Sonntagabend teils kräftige Regenfälle und allmählich Schnee bis 1500 Meter, wie SRF Meteo weiter schrieb. Lokal könne die Schneefallgrenze gar tiefer sein. Am Dienstagmorgen gibt es laut SRF Meteo auf der Alpennordseite einen Übergang zu wechselhaftem Aprilwetter mit weiteren Regengüssen.

:

TAGESANZEİGER: Wetter zum Wochenbeginn: Starker Föhn in der Schweiz und Kaltfront in SichtDer Föhn führte am Wochenende zu spektakulärer Wolkenbildung. Am Sonntagabend und am Montag wird es stürmisch.

Herkunft: tagesanzeiger | Weiterlesen »

PİLATUSTODAY: Sponsoren-Knatsch, Umweltsorgen, starker Odermatt – alles zur neuen SkisaisonDie Skirenn-Saison startet am Wochenende mit zwei Riesenslaloms auf dem Rettenbacher-Gletscher in Sölden. Worüber sich die Skistars im Sommer aufgeregt haben, warum die Angst vor Betrug steigt und wer Marco Odermatt gefährlich werden könnte: Hier ist dein Briefing für die Weltcupsaison.

Herkunft: PilatusToday | Weiterlesen »

TAGESANZEİGER: Israel-News: Schweiz stellt sich auf die Seite der Israel-KritikerDie UNO hat eine von arabischen Staaten eingebrachte Resolution für eine «humanitäre Waffenruhe» verabschiedet. Auch die Schweiz stimmte zu. Israel spricht von einer «Schande», die Hamas freut sich.

Herkunft: tagesanzeiger | Weiterlesen »

BAUERNZEİTUNG1: Im Jura entstand das grösste Netz an Reitwegen in der SchweizDas regionale Entwicklungsprojekt «Marguerite» bietet Pferdeliebhabern 1500 km markierte Reitwege im Jura und im Berner Jura. Davon profitieren auch die Landwirtschaftsbetriebe der Region

Herkunft: BauernZeitung1 | Weiterlesen »

CASHCH: Die Reiselust in der Schweiz ist so gross wie lange nicht mehrFast 40 Prozent Schweizer wollen öfters in die Ferien als noch im vergangenen Jahr, wie eine Umfrage zeigt. Zwischen den Sprachregionen gibt es aber Unterschiede.

Herkunft: cashch | Weiterlesen »

NZZAS: Warum Windkraft in der Schweiz zum Scheitern verurteilt istHeimliche Absprachen, geschürte Ängste und diffamierende Flyer: Im Kanton Freiburg zeigt sich, warum in der Schweiz kaum Windräder stehen – trotz Energiestrategie.

Herkunft: NZZaS | Weiterlesen »