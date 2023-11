Starke Behinderungen im Abendverkehr nach Unfall in Näfels

Die 21-Jährige erlitt beim Unfall Fussverletzungen und musste ins Spital gebracht werden. An den Autos entstand grosser Schaden, und es kam zu starken Behinderungen im Abendverkehr.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

CH_WOCHENENDE: Unfall-Hotspot Benken: Tragischer Unfall auf der PassstreckeEin 34-Jähriger rammte einen 55-Jährigen auf seinem Fahrrad auf der Passstrecke Benken. Der Unfall ereignete sich im September letzten Jahres.

Herkunft: CH_Wochenende | Weiterlesen ⮕

NAU_LIVE: Kollision in Näfels GL: Autofahrerin (21) erleidet FussverletzungenAm Dienstagabend kollidierten in Näfels GL zwei Autos. Eine Autofahrerin (21) erlitt dabei Fussverletzungen. An den Autos entstand ein erheblicher Sachschaden.

Herkunft: nau_live | Weiterlesen ⮕

POLIZEICH: Näfels GL: Kollision zwischen zwei Autos – eine Person verletztAm Dienstag, 31. Oktober 2023, ca. 18.30 Uhr, kam es auf der Hauptstrasse (Unterdorf) in Näfels zum einem Verkehrsunfall mit Verletzungsfolge.

Herkunft: polizeiCH | Weiterlesen ⮕

SUEDOSTSCHWEIZ: Starke Windböen verhindern Bestresultat – Livio Simonet sagt: «So etwas gehört zu unserem Sport»Mit der Startnummer 33 auf Rang 15: Der Bündner Skirennfahrer Livio Simonet zeigt beim Weltcupauftakt ein starkes Rennenen. Gebremst wird er nur von heftigen Windböen. Doch die Zuversicht bleibt.

Herkunft: suedostschweiz | Weiterlesen ⮕

SCHWEIZERBAUER: Starke Zunahme von Firmengründungen im letzten QuartalIm letzten Quartal wurden deutlich mehr neue Firmen im Handelsregister aufgenommen als im Vorjahr. Die besten Monate waren März und Juni. Auch die Löschungen und Mutationen haben zugenommen.

Herkunft: SchweizerBauer | Weiterlesen ⮕

BERNERZEITUNG: Starke Unwetter in Norditalien: Strassen überschwemmt und Bahnstationen geschlossenIn weiten Teilen Norditaliens sind in der Nacht zum Dienstag starke Unwetter niedergegangen. Besonders betroffen war die Gegend rund um Mailand. Der Fluss Seveso trat infolge der grossen Wassermassen über die Ufer und überschwemmte die nördlich vom Zentrum gelegenen Viertel Isola und Niguarda. Bahnstationen waren überschwemmt und ganze Strassenzüge standen unter Wasser. Es gab keine Berichte über Verletzte oder Tote, jedoch werden Regen, Sturm und Gewitter in den kommenden Tagen weiterhin erwartet.

Herkunft: BernerZeitung | Weiterlesen ⮕