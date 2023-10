Ständeratswahl im Kanton Zürich: Moser oder Rutz: Erste Abweichlerinnen

Ihr Browser ist veraltet. Bitte aktualisieren Sie Ihren Browser auf die neueste Version, oder wechseln Sie auf einen anderen Browser wieFDP-Kantonsrätin Linda Camenisch (rechts) ist aus der FDP-Frauen ausgetreten und hat ein Pro-Rutz-Komitee gegründet, in das auch Mitte-Kantonsrätin Yvonne Bürgin eingetreten ist.

Grund ist, dass sich die weibliche FDP-Untersektion «weder im Profil des Kandidaten noch in der politischen Ausrichtung der Kandidatin wiederfinden», wie sie auf ihrer«Die FDP Frauen möchten an ihrer eigenen Politik festhalten», heisst es weiter.

Dass die FDP-Frauen mit einem Vorstandsentscheid an die Öffentlichkeit gingen, welcher dem Beschluss der kantonalen Parteidelegierten widerspricht, gehe nicht. «Die FDP-Frauen haben die Kompetenz dazu gar nicht», sagt Camenisch. headtopics.com

Bettina Balmer, Co-Präsidentin der FDP-Frauen, verteidigt sich. «Es ist kein Beschluss, sondern eine Empfehlung.» Sie könne mit dem Entscheid, der unter Zeitdruck entstanden sei, leben, sagt Balmer undIn einer Mitteilung von Montag schreibt die Jungpartei von «der thematischen und politischen Nähe sowohl zu den Grünliberalen als auch insbesondere zur Kandidatin selbst».

In der Mitteilung fällt ein Wort auf. Der Beschluss der EVP fiel nach den Rückzügen von Regine Sauter (FDP), Philipp Kutter (Mitte) und «insbesondere» von Daniel Leupi (Grüne). ist Redaktor im Ressort Zürich Politik & Wirtschaft. Seit 2012 berichtet er vor allem über politische Themen aus der Stadt und dem Kanton Zürich. Zuvor war er 12 Jahre lang ausschliesslich beim Winterthurer «Landboten» tätig. headtopics.com

