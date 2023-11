Ständerat Zürich: Dicke Luft bei den Nosers wegen SVP-Rutz

«Ansichten widersprechen liberalen Ideen» Im Gespräch mit 20 Minuten bestätigt David Noser seine Haltung zu Rutz: «Seine Ansichten widersprechen gesellschaftlich und wirtschaftlich liberalen Ideen.» Gerade Rutz’ Haltung zu Konversionsmassnahmen sei rückwärtsgewandt. Und seine EU-feindliche Einstellung schade dem liberal ausgerichteten Wirtschaftskanton Zürich.

