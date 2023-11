Stadtpolizei warnt Eltern davor, ihren Kindern E-Scooter zu schenken

Jugendliche im ganzen Kanton betrachteten Halloween einmal mehr als vermeintlichen Freipass für Unfug und Vandalismus. Die Polizei hat im Aargau rund 80 Vorfälle mit teilweise erheblichem Sachschaden verzeichnet.Copyright © Aargauer Zeitung. Alle Rechte vorbehalten. Eine Weiterverarbeitung, Wiederveröffentlichung oder dauerhafte Speicherung zu gewerblichen oder anderen Zwecken ohne vorherige ausdrückliche Erlaubnis von Aargauer Zeitung ist nicht gestattet.

