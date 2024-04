Stadtpolizei St.Gallen startet Projekt zur Stärkung der psychischen Gesundheit von Polizistinnen und Polizisten

Die Stadtpolizei St.Gallen lanciert zusammen mit der Ostschweizer Fachhochschule ein Projekt zur Stärkung der psychischen Gesundheit von Polizistinnen und Polizisten. Belastungen im Dienst sollen gemäss einer Mitteilung eruiert und unterstützende Massnahmen erarbeitet werden. Das Projekt wird bereits bestehende Beratungsangebote nach belastenden Einsätzen ergänzen.

Vor allem durch Notfälle und Gewaltereignisse sind Polizistinnen und Polizisten erheblichen psychischen Belastungen ausgesetzt, wie die Fachhochschule Ostschweiz (Ost) und die Stadtpolizei St. Gallen am Mittwoch in einer gemeinsamen Mitteilung schrieben. Welche Massnahmen in solchen Situation die psychische Gesundheit verbessern können, soll die Studie des Kompetenzzentrums für psychische Gesundheit sowie weiteren Instituten an der Ost aufzeige

