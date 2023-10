Städte Zürich und Winterthur wählen anders als der Rest des Kantons

Ihr Browser ist veraltet. Bitte aktualisieren Sie Ihren Browser auf die neueste Version, oder wechseln Sie auf einen anderen Browser wieDie Städte Zürich und Winterthur haben am vergangenen Wochenende markant anders gewählt als der Rest des Kantons. In den beiden Städten ist die SP die stärkste Kraft, in fast allen anderen Gemeinden des Kantons die SVP. Vier SP-Gemeinderäte haben nun eine Anfrage an den Stadtrat eingereicht, welche zwei Halbkantone fordert.

Michel Forst, UNO-Sonderberichterstatter für Umweltschützer, hat in einem Brief den Schweizer Bundesrat gerügt . Er kritisiert, dass der Bund zu wenig unternehme, um eine Einschüchterungsklage gegen den Basler Bruno Manser Fonds zu verhindern. Der Sonderberichterstatter schreibt, das malaysisch-kanadische Unternehmerpaar Jamilah Taib Murray und Sean Murray sowie deren Firma Sakto Corporation würden «offensichtlich» Gerichtsverfahren nutzen, um die Umweltschutzorganisation «zum Schweigen zu bringen». Die Antwort des Bundes steht noch aus.

Am Sonntag begeht die Türkei den 100. Gründungstag: Am 29. Oktober 1923 rief der Offizier Mustafa Kemal Atatürk die Republik aus und begründete damit die moderne Türkei. Dem jetzigen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan dürfte nicht unbedingt zum Feiern zumute sein: Er lenkt das Land in eine ganz andere Richtung als dessen Gründervater. headtopics.com

Am Samstag spielen um 21 Uhr Neuseeland und Südafrika um die Krone der Rugby Union. Mit anhin je drei Titeln sind die All Blacks und die Springboks momentan gleichauf, eine Nation wird sich am Samstagabend zum neuen Rekordsieger spielen.

Davor können sie bei uns im Liveticker die Super-League-Partien St. Gallen gegen GC (18 Uhr) sowie FC Zürich gegen Stade Lausanne (20.30 Uhr) verfolgen. Im Eishockey stehen zudem die Duelle EHC Kloten - Rapperswil-Jona Lakers und Fribourg - ZSC Lions auf dem Abendprogramm.Jetzt geht es um den Käse: Im Val d’Illiez im Wallis finden von heute Freitag bis Sonntag die ersten Raclette-Weltmeisterschaften statt. headtopics.com

Weiterlesen:

tagesanzeiger »

Städte Zürich und Winterthur wählen anders als der Rest des KantonsDer Graben zwischen den Städten und dem Rest des Kantons wird immer grösser, wie die letzten Wahlen zeigen. Weiterlesen ⮕

Zürcher SP unterstützt GLP-Kandidatin im zweiten WahlgangDie SP des Kantons Zürich unterstützt im zweiten Wahlgang der Ständeratswahlen die GLP-Kandidatin Tiana Moser. Weiterlesen ⮕

Winterthur Töss: Bewohner in Winterthur wegen Streit auf die Strasse gestelltIn Winterthur Töss brach ein Streit zwischen Hautpmieterin und Hausbesitzerin aus. Die Opfer des Striets sind Sozial- oder IV-Bezüger und Armutsbetroffene. Weiterlesen ⮕

Die Frau aus Niederurnen, die aus dem Nichts an die Spitze stürmtAm Glarner Stadtlauf vom Samstag strebt Daniela Stünzi einen weiteren Sieg an. Ihre Sport-Karriere ist eine sehr erstaunliche Geschichte. Weiterlesen ⮕

Ersatzwahl für Alain Berset: Die SP Zürich schickt Jositsch ins Bundesrats-RennenDie erste Hürde hat der Zürcher Ständerat genommen: Die SP-Delegierten haben Daniel Jositsch am Donnerstagabend für den Bundesrat nominiert. Weiterlesen ⮕

Kunst 23 Zürich: Die Zukunft der Kunst in der digitalen ÄraMedienmitteilung - Zürich, 26.10.2023: Die führende Kunstmesse Zürichs, die 'Kunst 23', zelebriert ihr 29-jähriges Bestehen in der neu renovierten, urbanen Halle 550. Diese... Weiterlesen ⮕