Stadt Zürich ZH: Stadtrat erlässt Ausführungsbestimmungen für Bodycams

Am 7. Juli 2021 verabschiedete der Gemeinderat die Verordnung über den Einsatz von Bodycams bei der Stadtpolizei. Bodycams sollen als mildes Einsatzmittel zur Deeskalation bei Personenkontrollen eingesetzt werden, beispielsweise wenn der Dialog nicht ausreicht.

Gestützt auf die Bodycam-Verordnung erlässt der Stadtrat Ausführungsbestimmungen. Darin regelt er die Kennzeichnung kameraführender Polizeiangehöriger, datenschutzrechtliche Aspekte sowie die Aufgaben, Befugnisse und technischen Anforderungen für den Einsatz von Bodycams.Die Bodycam-Verordnung verlangt, dass Kameraaufnahmen an einem von der Stadtpolizei unabhängigen, externen und sicheren Speicherungsort aufbewahrt werden.

„zweigeteilt“ ist. Einerseits besteht es aus den Kameras, welche die Video- und Audioaufnahmen aufzeichnen, und den damit im Zusammenhang stehenden Komponenten wie den Docking-Stationen. Für dieses mobile System ist die Stadtpolizei verantwortlich.

Andererseits ist ein Speichersystem notwendig, an das die Aufnahmen übermittelt und in dem sie sicher aufbewahrt und bearbeitet werden können. Der Stadtrat hat in seinen Ausführungsbestimmungen festgelegt, dass dieses Speichersystem von Organisation und Informatik Zürich (OIZ) betrieben wird.Bei Bodycam-Aufnahmen handelt es sich je nach Aufzeichnung um höchst sensible Daten. Zu denken ist beispielsweise an strafrechtlich relevantes Verhalten von gefilmten Personen.

