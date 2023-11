Stadt Zürich ZH: Mutmassliche Taschendiebe verhaftet

Nachdem ihnen die Funktionäre unauffällig folgten, konnte beobachtet werden, wie zwei Männer in einen Zug stiegen und nach Absprache einer von ihnen versuchte einer Frau das Portemonnaie aus der Handtasche zu entwenden. Zwei weitere Männer konnten beobachtet werden, wie sie versuchten einer Passantin eine Halskette zu entreissen.

Die fünf Männer im Alter zwischen 16 und 46 Jahren, welche aus Algerien, Marokko, Rumänien und Syrien stammen, wurden festgenommen. Bei der Durchsuchung der Kleider und mitgeführten Behältnisse konnte Goldschmuck sowie Bargeld sichergestellt werden; es dürfte sich dabei um Diebesgut handeln.Tragen Sie möglichst wenig Wertsachen auf sichRistorante Gallo Nero in Erlenbach ZH: Wo Italianità auf Kulinarik trifftLuxus Beauty Salon in Bremgarten AG verwöhnt Sie von Kopf bis FussHagelschaden-Express in Spreitenbach AG: Schnelle Rettung bei Beulen, Dellen und Co.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

POLIZEICH: Stadt Winterthur ZH: Mutmassliche Einbrecher verhaftetDie Kantonspolizei Zürich hat am Montagmorgen (30.10.2023) in einer Wohnung in Winterthur zwei Männer verhaftet, welche mutmasslich Einbruchdiebstähle begangen haben.

Herkunft: polizeiCH | Weiterlesen ⮕

POLIZEICH: Stadt Zürich ZH (Kreis 4): Betäubungsmittel und Geld sichergestelltDie Kantonspolizei Zürich hat am Donnerstagnachmittag (26.10.2023) im Stadtzürcher Kreis 4 drei mutmassliche Betäubungsmittelhändler verhaftet.

Herkunft: polizeiCH | Weiterlesen ⮕

POLIZEICH: Stadt Zürich ZH: Halloween - Feuerwerkskörper und EierwürfeIm Zusammenhang mit Halloween 2023 kam es auf dem ganzen Stadtgebiet zu rund 30 Einsätzen für die Stadtpolizei Zürich.

Herkunft: polizeiCH | Weiterlesen ⮕

20MIN: Stadt Zürich: Demo-Bewilligungspflicht soll fallen – Critical Mass erfreutKleine und mittelgrosse politische Kundgebungen und Demonstrationen müssen in der Stadt Zürich künftig nur noch gemeldet werden. Es braucht keine Bewilligung mehr.

Herkunft: 20min | Weiterlesen ⮕

POLIZEICH: Kanton Zürich: Halloween - Bilanz der Kapo ZürichIm Zusammenhang mit Halloween sind Patrouillen der Kantonspolizei Zürich und der Kommunalpolizeien am Dienstagabend und in der Nacht auf Mittwoch (31.10./1.11.2023) zu rund 80 Einsätzen ausgerückt.

Herkunft: polizeiCH | Weiterlesen ⮕

POLIZEICH: Stadt St.Gallen SG: Die Weihnachtstanne kommt geflogen15 Meter hoch und zweieinhalb Tonnen schwer: Das ist die Weihnachtstanne 2023. Nächste Woche wird sie per Helikopter von Eggersriet auf den Klosterplatz in St.Gallen geflogen.

Herkunft: polizeiCH | Weiterlesen ⮕