Stadt Zürich ZH (Kreis 6): Passant von Tram erfasst und verletzt

Dieser erlitt dabei unbekannte Verletzungen.Gemäss ersten Erkenntnissen der Stadtpolizei Zürich fuhr ein Flexity-Tram der Linie 14 auf der Stampfenbachstrasse vom Hauptbahnhof herkommend in Richtung Schaffhauserplatz. kurz nach 8 Uhr kam es auf Höhe Sumatrasteig zur Kollision zwischen dem Tram und einem Mann, der die Strasse überquerte. Der Rentner musste mit unbekannten Verletzungen von der Sanität von Schutz & Rettung Zürich ins Spital gebracht werden.

Für eine umfassende fotografische, massliche und materielle Beweissicherung rückten Spezialist/innen des Unfalltechnischen Dienstes der Stadtpolizei Zürich aus.Personen, die Angaben zum Unfall an der Stampfenbachstrasse, Höhe Sumatrasteig, vom 30. Oktober 2023, kurz nach 8 Uhr machen können, werden gebeten, sich bei der Stadtpolizei Zürich, Tel. 0 444 117 117 zu melden.

