Stadt Zürich ZH: Halloween - Feuerwerkskörper und Eierwürfe

Die meisten Meldungen gingen wegen Werfen von Eiern gegen Fahrzeuge und Hausfassaden oder weil Personen Feuerwerkskörper abbrannten, ein. In einem Fall entstand durch Eierwürfe Sachschaden. Im Grünauquartier meldete die VBZ, dass Eier gegen Linienbusse geworfen werden.

Weitere Meldungen gingen ein, weil an mehreren Örtlichkeiten rund ein halbes Duzend Container oder Abfalleimer in Brand gesetzt wurden. Diese konnten ohne Sachschaden durch die Berufsfeuerwehr von Schutz & Rettung Zürich gelöscht werden.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

POLIZEICH: Kanton Zürich: Halloween - Bilanz der Kapo ZürichIm Zusammenhang mit Halloween sind Patrouillen der Kantonspolizei Zürich und der Kommunalpolizeien am Dienstagabend und in der Nacht auf Mittwoch (31.10./1.11.2023) zu rund 80 Einsätzen ausgerückt.

Herkunft: polizeiCH | Weiterlesen ⮕

POLIZEICH: Stadt Zürich ZH (Kreis 6): Passant von Tram erfasst und verletztAm Montagmorgen, 30. Oktober 2023, kam es im Kreis 6 zu einer Kollision zwischen einem Tram und einem Fussgänger.

Herkunft: polizeiCH | Weiterlesen ⮕

POLIZEICH: Stadt Zürich ZH (Kreis 4): Betäubungsmittel und Geld sichergestelltDie Kantonspolizei Zürich hat am Donnerstagnachmittag (26.10.2023) im Stadtzürcher Kreis 4 drei mutmassliche Betäubungsmittelhändler verhaftet.

Herkunft: polizeiCH | Weiterlesen ⮕

POLIZEICH: Kapo Zürich: Halloween - Informationen für Eltern und SchulenAm heutigen Halloween ziehen Kinder und Jugendliche wieder durch die Strassen und fordern 'Süsses sonst gibt's Saures'.

Herkunft: polizeiCH | Weiterlesen ⮕

POLIZEICH: Stadt St.Gallen SG: Halloween mit wenigen VorfällenAm Dienstagabend (31.10.2023) sind bei der Stadtpolizei St.Gallen wenige Meldungen zu Halloween eingegangen.

Herkunft: polizeiCH | Weiterlesen ⮕

20MIN: Halloween: Vandalismus und Sachschaden in Aargau und ZürichIm Zeichen von Halloween ist es in den Kantonen Aargau und Zürich zu Vandalismus gekommen.

Herkunft: 20min | Weiterlesen ⮕