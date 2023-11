Stadt Winterthur ZH: Fussgänger (15) von Auto erfasst und verletzt

Kurz nach 06:00 Uhr überquerte ein Jugendlicher Höhe Bushaltestelle «Spital» die Lindstrasse hinter einem stehenden Postauto, das Richtung stadteinwärts unterwegs war. Auf der Gegenfahrbahn wurde er von einem stadtauswärtsfahrenden Personenwagen erfasst und weggeschleudert. Die unbekannte Lenkerin oder der unbekannte Lenker des Personenwagens entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den Jungen zu kümmern.

Der 15-Jährige wurde bei der Kollision verletzt und durch eine unbeteiligte Verkehrsteilnehmerin betreut. Später wurde er vom Rettungsdienst ins Spital gebracht. Personen, die Angaben zum Vorfall machen können, insbesondere Angaben über das Verursacherfahrzeug oder dessen Lenkerschaft, werden gebeten, sich bei der Stadtpolizei Winterthur, Tel. 052 267 51 52, zu melden.

