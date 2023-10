Stadt Solothurn SO: 45. Jahreskonzert des Spiels der Kantonspolizei

In diesem Jahr erwartet das Publikum, unter dem Titel „Mallets“, ein musikalischer Abend voller rhythmischer Klänge mit der Gastformation TWO, dem Tuned Wood Orchestra.

Jeweils am ersten Samstag im November findet das Jahreskonzert des Spiels der Kantonspolizei Solothurn statt. Traditionellerweise wird eine Gastformation eingeladen. In diesem Jahr ist es das Tuned Wood Orchestra, kurz TWO, aus Wangen bei Olten. Der Konzertabend steht unter dem Titel „Mallets“, was sämtliche Platteninstrumente (Marimba, Xylophon, etc.) zusammenfasst.

Das Repertoire der Gastformation erstreckt sich von „tunes“ (Melodien) besinnlicher und heiterer Art aus den Sparten Pop, Jazz, Klassik, bis hin zu Musik aus aller Welt. Zusammen mit dem Spiel der Kantonspolizei Solothurn, sorgt TWO für viele Überraschungsmomente im grossen Konzertsaal in Solothurn. Beide Formationen freuen sich sehr, dem Publikum einen abwechslungsreichen Abend präsentieren zu dürfen. headtopics.com

Der Konzertabend „Mallets“ findet statt am Samstag, 4. November 2023, Start 20 Uhr, Möglichkeit Abendessen ab 18.30 Uhr (Türöffnung). Grosser Konzertsaal, Solothurn.EM Haustechnik: Das Markenzeichen für Ihre Sicherheit in der ganzen Schweiz

Zuchwil SO: Mutmasslicher Drogendealer (Albaner, 42) festgenommenDie Kantonspolizei Solothurn konnte vor einigen Tagen in Zuchwil einen mut-masslichen Drogendealer festnehmen. Weiterlesen ⮕

Polizei Solothurn: Präventionskampagne „Gemeinsam gegen Einbruch“Mit dem heutigen Tag des Einbruchschutzes startet auch im Kanton Solothurn erneut die Präventionskampagne „Bei Verdacht Tel. 117 – Gemeinsam gegen Einbruch“. Weiterlesen ⮕

Kanton Solothurn: Kampagne «Gemeinsam gegen Einbruch» geht weiterMit dem heutigen Tag des Einbruchschutzes startet auch im Kanton Solothurn erneut die Präventionskampagne «Bei Verdacht Tel. 117 – Gemeinsam gegen Einbruch». Weiterlesen ⮕

Gemeinsam gegen Einbruch - Aktion der Kantonspolizei ZürichDie Kantonspolizei Zürich führt gemeinsam mit anderen Polizeikorps eine Aktion gegen Einbrüche durch. Die Bevölkerung wird aufgefordert, bei verdächtigen Wahrnehmungen die Notrufnummer 117 anzurufen. Zudem bietet die Polizei kostenlose Einbruchschutzberatungen an. Weiterlesen ⮕

Die Kantonspolizei Zürich beteiligt sich an spektakulärem AusnahmetransportDie Kantonspolizei Zürich war am spektakulären Ausnahmetransport vom Zugersee zum Walensee mitbeteiligt. Weiterlesen ⮕

Polizei stellt Drogen und Bargeld bei Mann sicherDie Kantonspolizei Solothurn hat bei einer Kontrolle in Zuchwil einen Mann mit Drogen erwischt und bei einer Hausdurchsuchung eine grössere Menge Heroin, Streckmittel und Bargeld gefunden. Weiterlesen ⮕