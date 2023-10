Stadt Schaffhausen SH: Verkehrssicherheit für unsere Jüngsten

Kinder mit Laufrädern, kleinen und grossen Fahrrädern und Scootern fuhren in Begleitung unserer Verkehrsinstruktorinnen und Verkehrsinstruktoren die Strassen im Verkehrsgarten auf und ab.

Bevor sie sich auf ihre Zweiräder schwangen, wurden diese aber noch genau inspiziert, schliesslich müssen Fahrzeuge im Verkehr fahrtüchtig sein. Wer wollte, bekam reflektierende Kleber an den Rahmen und dann hiess es nur noch Helm auf und los. Unser Verkehrsinstruktionsteam zeigte den Kindern, wie sie auf einen Fussgängerstreifen zufahren sollten, nämlich wie auch sonst vorausschauend und bremsbereit und was die Verkehrstafeln bedeuten.

Damit Kinder sich im Verkehr sicher bewegen können, ist es unabdingbar, dass sie üben, üben und nochmals üben. Der Verkehrsgarten ist, wenn dieser nicht für Verkehrsschulungen genutzt wird, ein idealer Ort, um Erfahrungen in einem Schonraum zu machen. headtopics.com

