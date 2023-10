Stadt Luzern LU: Der Swiss City Marathon

Auch wir waren heute vor Ort und stellten unseren Auftrag sicher. Herzlichen Dank an alle Beteiligten für die gute Zusammenarbeit.

Der «sanfte Riese» Hurkacz stellt sich Titelverteidiger Auger-Aliassime in den WegIm Endspiel bei den Swiss Indoors begegnen sich der Pole und der Vorjahressieger aus Kanada. Weiterlesen ⮕

Ende der Sommerzeit: Was der Chronotyp mit der Zeitumstellung zu tun hatHallo Winterzeit! In dieser Nacht hat die Schweiz ihre Uhren wieder um eine Stunde zurück gedreht. Bei manchen Menschen bringt das die innere Uhr ganz schön durcheinander. Warum eigentlich? Weiterlesen ⮕

«Ich war der Letzte, der nur ein Tastenhandy hatte» – Wie ticken die Sportstars der Gen Z?Der Skirennfahrer Marco Odermatt und der Leichtathlet Simon Ehammer gehören zu einer neuen Generation von Schweizer Sportstars. Sie erklären, warum es Vorteile hat, wenn man auf dem Land aufwächst. Und sie formulieren ihre Ziele offensiv. Weiterlesen ⮕

Was der Widerstand der Weissen Rose mit der Bündner Hauptstadt Chur verbindetVor 80 Jahren haben die Nazis den Widerstandskämpfer Kurt Huber hingerichtet. Er wurde vor 130 Jahren in Chur geboren. Nun hat sein Sohn Wolfgang erstmals die Geburtsstadt seines Vaters besucht. Weiterlesen ⮕

Hubert Hurkacz und Félix Auger-Aliassime: Die beiden Finalisten der Swiss Indoors Basel 2023 im PorträtDie beiden Finalisten der Swiss Indoors Basel stehen fest. Der Pole Hubert Hurkacz (ATP 11) bekommt es am Sonntag ab 15.30 Uhr mit dem Titelverteidiger Félix Auger-Aliassime (ATP 19) aus Kanada zu tun. Wir stellen Ihnen die beiden Kandidaten vor dem Finale vor. Weiterlesen ⮕

Swiss Banking: Die grosse Rückkehr der kleinen PrivatbankenBis vor kurzem schienen die kleinen Schweizer Privatbanken dem Untergang geweiht. Doch innert einiger Monate hat sich die Situation drastisch verändert. Nun steuern sie Rekordergebnissen entgeben, und von Übernahmen ist überhaupt keine Rede mehr. Was ist geschehen? ... Weiterlesen ⮕