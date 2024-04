Stadt Bern schließt Jahresrechnung 2023 mit Überschuss ab

Die Jahresrechnung 2023 der Stadt Bern schliesst deutlich besser ab als erwartet. Statt des budgetierten Defizit s von 35 Millionen Franken kann der scheidende Finanzdirektor Michael Aebersold (SP) ein Plus von 11 Millionen Franken ausweisen. Es sei ein erfreuliches Ergebnis, sagte Aebersold vor den Medien in Bern. Ausschlaggebend dafür seien in erster Linie die gegenüber dem Budget deutlich höheren Steuereinnahmen . Sie liegen um 40 Millionen Franken über Budget.

War das beschlossene Sparpaket dennoch nötig? Ja, sagt Aebersold, denn das Sparpaket trage mit 31 Millionen Franken zum Ergebnis bei: «Ohne es hätten wir ein Defizit von 20 Millionen Franken

