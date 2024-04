Stadler Rail nominiert Danijela Karelse und Niko Warbanoff für den Verwaltungsrat

Der Zugbauer Stadler Rail hat Danijela Karelse und Niko Warbanoff zur Wahl in den Verwaltungsrat nominiert. Mit der Nominierung der beiden vergleichsweise jungen Kandidaten werde ein Generationenwechsel im Veraltungstrat eingeleitet, teilte das Unternehmen an Mittwoch mit. Die Wahl soll am 22. Mai 2024 auf der nächsten ordentlichen Generalversammlung erfolgen. Kurzfristig steige die Zahl der Verwaltungsräte damit auf zwölf von zehn an.

Durch dieses Vorgehen soll eine geordnete Übergabe sowie ein Wissens- und Erfahrungstransfer ermöglicht werden. Mittelfristig soll der Verwaltungsrat wieder aus acht Mitgliedern zusammengesetzt sein. Danijela Karelse hat Jahrgang 1981 und ist laut Mitteilung Finanzfachfrau mit mehreren Abschlüssen. Ihre Karriere begann sie als Projektkoordinatorin bei IBM und Wirtschaftsprüferin bei Ernst & Young. Danach bekleidete sie verschiedene Führungspositionen in der Industri

