Staatsverweigerer: 23-jähriger Mann wegen Vergewaltigung verurteilt

Sie bezahlen weder Bussen noch Steuern. Sie ignorieren amtliche Post. Sie glauben, der Staat sei eine private Firma. Die Bewegung der Staatsverweigerer macht den Behörden immer wieder zu schaffen.Das Kantonsgericht St.Gallen hat ein Urteil gegen einen 23-jährigen Mann bestätigt.

Das Kantonsgericht St.Gallen bestätigt ein Urteil gegen einen 23-jährigen Mann, der eine Minderjährige zweimal vergewaltigt haben soll. Der Beschuldigte wird für sieben Jahre des Landes verwiesen.

«Sexist Man Alive»: Alice Schwarzers Magazin kürt ZDF-Mann Jan Böhmermann zum sexistischsten Mann 2023Fernsehlegende Harald Schmidt nennt seinen einstigen Zögling Jan Böhmermann eine «Krawallschachtel». Dessen Sendung «Magazin Royale» auf ZDF glänzt seit Längerem mit investigativen Enthüllungen, die sich im Nachhinein als falsch erweisen.

Geschlechtsverkehr auf dem Friedhof: Asylbewerber wegen Vergewaltigung verurteiltEin heute 21-jähriger Marokkaner, der im Bundesasylzentrum in Brugg untergebracht war, musste sich am Montag den ganzen Tag vor dem Gesamtgericht verantworten. Ihm wurden neun strafbare Handlungen zur Last gelegt. Der Prozess wurde von drei Polizisten begleitet.

