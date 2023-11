«Staatsfeind» ganz privat: Briefe von Gangster Mesrine versteigert

Kommissar Jo Querry bezeichnete Mesrine in der Zeitung «Le Parisien» als «Killer, der kein Gewissen hatte». Gleichzeitig übte der Kriminelle in den 1960er und 1970er Jahre auf einige Menschen eine unglaubliche Anziehungskraft aus. «Er vereint in einer Person die Ängste und Hoffnungen einer Epoche», resümierte der «Parisien» jüngst. Mesrine wurde teils als Robin Hood heroisiert.

Am meisten Aufsehen erregte Mesrine, der nach seinen Eskapaden in Kanada Anfang der 1970er Jahre nach Frankreich zurückkehrte, wenig später dort verhaftet und zu 20 Jahren Haft verurteilt wurde, mit seinem spektakulären Gefängnisausbruch im Mai 1978, auf den ein fast anderthalbjähriges Katz-und-Maus-Spiel mit der Polizei folgte. Statt sich bedeckt zu halten, überfiel Mesrine ein Casino und entführte einen Milliardär.

Am 2. November 1979 folgte dann der Showdown: Mesrine starb in seinem Wagen im Kugelhagel der Polizei, die vermutete, der Gangster sei beim Aufeinandertreffen mit den Beamten bereit, nach Granaten oder einer Waffe zu greifen.

Vor seinem Ausbruch schrieb Mesrine jahrelang Briefe an seine Freundin Jeanne - täglich oder jeden zweiten, dritten Tag, wie Pauline Ribeyre vom Pariser Auktionshaus Baron Ribeyre & Associés der Deutschen Presse-Agentur erzählte. Etwa 400 Briefe hatte Jeanne in einem Koffer aufbewahrt - zusammen mit Artikeln, Fotos und Büchern. Der Grossteil der Korrespondenzen wird Ende November in Paris und online versteigert, zumeist in kleinen Bündeln.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

NAU_LIVE: «Staatsfeind» privat: Briefe von Gangster Mesrine werden versteigertDer einst gefürchtete Gangster Jacques Mesrine hielt den französischen Staat zum Narren. Private Briefe zeigen nun eine sehr poetische Seite.

Herkunft: nau_live | Weiterlesen ⮕

NAU_LIVE: «Staatsfeind» privat: Briefe von Gangster Mesrine werden versteigertDer einst gefürchtete Gangster Jacques Mesrine hielt den französischen Staat zum Narren. Private Briefe zeigen nun eine sehr poetische Seite.

Herkunft: nau_live | Weiterlesen ⮕

NAU_LIVE: Russische Behörden versteigern Selenskyjs Wohnung auf der KrimDie Wohnung von Selenskyj wird auf der Krim versteigert. Das haben russische Behörden nun bestätigt.

Herkunft: nau_live | Weiterlesen ⮕

TAGESANZEIGER: Spaniens Prinzessin Leonor: Heute ist ihr grosser TagAn diesem Dienstag wird Prinzessin Leonor von Borbón und Ortiz volljährig. Zu ihren Geburtstagspflichten gehört ein ganz besonderer Eid.

Herkunft: tagesanzeiger | Weiterlesen ⮕

20MIN: So viel Geld besitzen die Hamas-Führer privatDie Hamas darf auf solvente Unterstützer und Geldgeber zählen. Doch offenbar fliessen erhebliche Teile des Geldes in die privaten Taschen ihrer Führer.

Herkunft: 20min | Weiterlesen ⮕

SRFSPORT: Enttäuschung bei der Nati - Nur ganz kleine Lichtblicke an einem «schwarzen Tag»Die Nati-Trainerin im Interview nach dem 1:7 in der Nations League gegen Spanien.

Herkunft: srfsport | Weiterlesen ⮕