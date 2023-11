Staatsbesuch des französischen Präsidenten in der Schweiz

Ihr Browser ist veraltet. Bitte aktualisieren Sie Ihren Browser auf die neueste Version, oder wechseln Sie auf einen anderen Browser wieDer Bundesrat empfängt den französischen Präsidenten und seine Ehefrau zu einem zweitägigen Staatsbesuch. Es gibt Gespräche, ein Galadinner – und ein fast geheimes Dossier.Immer liegt alles Licht auf ihm: auf Monsieur le Président de la République. Man stellt sich das Leben eines französischen Präsidenten ein bisschen wie die Hölle vor.

Ein Leben, das im Korsett einer Agenda voller Termine eingekapselt ist, von denen er selbst wohl jeweils erst ein paar Stunden vorher erfährt. Am Mittwoch kommen Emmanuel Macron und seine Ehefrau Brigitte auf einen Staatsbesuch ins Nachbarland Schweiz. Einen Staat, in dem die Lichter auf vielen liegen statt auf einem Einzigen. Und wo selbst ein Bundespräsident privat im Zug durchs Land tuckern kann, ohne bestürmt oder belästigt zu werden.Die Schweizer Ruhe und Gelassenheit würde dem französischen Präsidenten sicher guttu

SRFNEWS: Aussenpolitik der Schweiz - Wie sinnvoll ist der Staatsbesuch aus Botswana?Der Präsident von Botswana ist auf Staatsbesuch . Zwischen der Schweiz und dem südafrikanischen Land gibt es allerdings kaum Verbindungen – wenig Handel und keine Entwicklungszusammenarbeit. Ein Umstand, der für Kritik sorgt.

TAGESANZEİGER: Klaus-Michael Kühne – Der drittreichste Einwohner der Schweiz greift nach der Macht bei der LufthansaWährend der Pandemie wuchs das Vermögen des Mehrheitsaktionärs des Schwyzer Logistikriesen Kühne + Nagel um 17 Milliarden Franken. Jetzt wagt der 85-Jährige eine Machtprobe bei der Swiss-Muttergesellschaft. TiloJung die Krise trifft alle gleich 🙄

SRFNEWS: Verhältnis der Schweiz zur EU - Abgeordnete aus der Schweiz und EU fordern neue VerhandlungenIn den letzten Monaten ist die Kritik am Umgang des Bundesrats mit dem EU-Dossier lauter geworden. Jetzt wollen Parlamentarierinnen und Parlamentarier aus der Schweiz und der EU gemeinsam zu einer Lösung beitragen. ich traue den Parlamentarier nicht in dieser Sache. Würdet ihr euch in ein sinkendes Boot begeben? NEIN! Keine fremde Richter, keine Fesseln, keine Unterwerfung, kein Mitglied des zentralistischen Staates, keine Bevormundung, keine Zerstörung der Demokratie, keine Abschaffung der Neutralität, keinen Krieg, keine Selbstsanktionen, keine Verleugnung der Geschichte, ...

SRFNEWS: Teuerung in der Schweiz - Inflation in der Schweiz steigt auf 3.5 ProzentInflation steigt in der Schweiz im August auf 3.5 Prozent. Damit wurde der Wert der beiden Vormonate nochmals überschritten. Sicher Zeit um die SRG Gebühren anzupassen. Es gibt auch Arme Menschen die bezahlen euch die hohen Löhne!

20MİN: Sonderfall Schweiz: Europa leidet unter der Inflation – doch in der Schweiz wird vieles günstigerDie Inflation hat in Deutschland und Österreich neue Höchststände erreicht. In der Schweiz sinkt sie hingegen seit August. Diese Produkte sind nun wieder günstiger. Darum merkt: Hönde weg von Euro und EU!!! Beides ist ein bodenloser Sumpf der im Sterben liegt Nur ein Problem Fernsehen und Computer sind schwer verdaulich 😂😂😂😂 Ach was? Es stimmt wenn man in die EU fährt um dort einzukaufen, hier im Lande zahlen wir mit dem teuren CHF für alles noch mehr, als die in Europa.

SRFNEWS: ’Ndrangheta in der Schweiz - «Die Mafia steuert von der Schweiz aus Aktionen in Italien»Der oberste Mafiabekämpfer Italiens ist erstmals nach Bern gereist – man wolle enger kooperieren. Dies sei nötig. Warum nicht gleich Bundesrat werden? Ist ungefähr das Gleiche, aber man darf es offiziell machen :)

