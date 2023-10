St.Gallerin spricht über das Aus bei «The Voice of Germany»

Was passiert gerade in der Stadt St.Gallen und in ihrer Umgebung? Im Ticker finden Sie aktuelle News aus St.Gallen und den umliegenden Gemeinden. Ob ein Brand, ein Unfall, ein politischer Entscheid oder ein Promi, der Schlagzeilen macht: Hier finden Sie einen bunten Mix aus Nachrichten, Bildern und unterhaltsamen Geschichten aus St.Gallen.«Ich war froh, dass ich in den Alltag zurückkehren konnte»: St.

Pawar wuchs in Bruggen auf, besuchte einige Jahre einen Gospelchor und bildete sich im Anschluss autodidaktisch weiter. Unter anderem brachte sie sich das Gitarrenspielen bei. In den vergangenen Jahren trat sie regelmässig in der Ostschweiz auf, unter anderem auch am Openair St.Gallen.Die Kantonspolizei St.Gallen gibt jeweils am Freitag bekannt, an welchen Standorten im Kanton sich semistationäre Radaranlagen befinden. Damit möchte sie die Sicherheit im Strassenverkehr steigern.

Nach der geistigen Nahrung gibt’s ab 10.30 Uhr leibliche Nahrung im Form eines «Zmorge» in der Denkbar. Beides zusammen, Orgelfeier und Zmorge, verstehen die Verantwortlichen als Gottesdienst.«Würde eine Pfeife herunterdonnern, könnte sie jemanden erschlagen»: Bau der 3D-Orgel in der Laurenzenkirche in St.Gallen geht in die heikle PhaseLaurenzen-Prosecco, perlende Läufe, Vollbad im Klang: Der Brite Thomas Trotter liess das St. headtopics.com

Der Kurzfilm ist eine erste Fassung und noch nicht das Endprodukt. Thomas Jensen hat über 30 Stunden Rohmaterial. Deshalb ist eine längere Version des Films geplant. Für die Realisierung ist allerdings ein grosser und relativ kostspieliger Aufwand nötig. Das Nordklang-Team sucht deshalb nach finanzieller Unterstützung für das Vorhaben.

Zwischen dem Kloster Marmoutier bei Tours, das der heilige Martin um 372 als Bischof von Tours gegründet hat, und dem Kloster St.Gallen bestand schon zur Zeit des Mittelalters ein reger freundschaftlicher Austausch. Der Martinstag (11. November) wurde in der St.Galler Liturgie stets gefeiert, und es finden sich zahlreiche Stundengebetsgesänge zum Martinstag in St.Galler Handschriften. headtopics.com

Zoës neuer Song «Ok» und Lizzysloaf: Neue Musik in der SendungIn der heutigen Sendung erfahrt ihr, worum es in Zoës Song «Ok» geht und wie sie es geschafft hat, sich drei Stunden lang in einer Toilette einzusperren. Außerdem stellen wir euch die Band Lizzysloaf vor, die aus den ehemaligen Mitgliedern von Dennis Kiss & The Sleepers besteht. Hört außerdem neue Songs von Marius Bear, Mercee, Céline Hales und Linda Elys, einer Finalistin von The Voice of Germany. Weiterlesen ⮕

Bericht von Uno-Universität zeigt grösste Katastrophen-RisikenVon Artensterben über Wassermangel bis zu den Gefahren von Weltraumschrott: Schlüsselrisiken können… Weiterlesen ⮕

Fotograf Michael von Graffenried zeigt Bilder von Schwarzen in New BernDer Fotograf Michael von Graffenried präsentiert in einer Freilichtausstellung in New Bern Bilder von Schwarzen. Er möchte zeigen, dass New Bern mehr als nur eine weiße Stadt ist und dass die Schwarzen dort ebenfalls präsent sind. Weiterlesen ⮕

Neuer Trailer zur Finalstaffel von «The Crown» zeigt Prinzessin Dianas SchicksalNetflix veröffentlicht einen neuen Trailer zur ersten Hälfte der Finalstaffel von «The Crown», der das Schicksal von Prinzessin Diana in den Fokus stellt. Der Trailer zeigt Dianas Beziehung mit Dodi Al-Fayed und ihren Unfalltod in Paris. Die Episoden behandeln auch Prinzessin Dianas Schicksalsgeschichte. Weiterlesen ⮕