Ssangyong: Neue Investoren für die koreanische Automarke

Die Geschichte der Marke Ssangyong reicht weit zurück; die Anfänge finden sich 1954, noch unter dem Namen «Ha Dong-hwan Motor Workshop» wurden Jeeps für die US-Army produziert. Offroad-Know-how ist also zweifellos vorhanden. Trotzdem konnte sich die koreanische Marke nie so richtig festigen. Die Geschichte ist geprägt von finanziellen Schwierigkeiten und drohender Insolvenz. Zuletzt geriet Ssangyong Ende 2020 in die Zahlungsunfähigkeit.

Ende 2021 schien das südkoreanische Konsortium Edison Motors der Retter in letzter Minute zu sein; doch die Übernahme platzte. Ssangyong musste sich erneut auf die Suche nach neuen Investoren machen.Als Retter tauchte nun die koreanische KG Gruppe auf. Ein lokaler Chemie- und Stahlkonzern, der nun unter dem Namen KG Mobility, kurz KGM, auch im Automobil-Geschäft Fuss fassen will. Das erste Lebenszeichen aus dieser neuen Konstellation ist nun der Torres, der allerdings noch unter dem Markennamen Ssangyong vermarktet wird. Künftig soll «KGM» aber auch als Logo an den Autos prangen. Und das sollen einige sei





