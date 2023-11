SRF-Videoschiedsrichter Sven Ivanic nimmt Sportgeschehen humorvoll aufs Korn

In der Super League und Fussball-Bundesliga gibt es den Video Assistant Referee (VAR). Seine Aufgabe: Den Unparteiischen auf dem Platz unterstützen. Auch bei SRF Sport sitzt ein VAR im Video-Kontrollraum. Der grosse Unterschied: SRF-Videoschiedsrichter Sven Ivanic entscheidet weder über Abseits noch Handspiel. Sein Metier sind die kuriosen, witzigen und heiss diskutierten Highlights – oder Fails – abseits des eigentlichen Sportgeschehens.

In «Das VAR’s» nimmt Sven Ivanic Athletinnen, Trainer oder Sportverbände aufs Korn. Seine Entscheide als SRF-Videoschiedsrichter trifft er mit einem Augenzwinkern und garantiert kontrovers. Die Themen reichen von der Schweizer Fussball-Nati über die National League im Eishockey, den Ski-Weltcup und die Vierschanzentournee bis hin zum Schwingen. Das ist Sven Ivani





