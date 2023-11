SRF: «1 gegen 100»-Kandidat fliegt schon bei erster Frage raus

Damit hat Nils falsch getippt. Sein Quiz-Abenteuer ist schon vorbei, bevor es überhaupt richtig begonnen hat. «Schade, schön war's», lacht er.Moderatorin Angélique Beldner leidet sichtlich mit. «Also nein, Nils. Was machen wir jetzt? Das tut mir wirklich wahnsinnig leid», stöhnt sie. «Wir können dich nicht nochmal antreten lassen. Aber wir geben dir den grössten Applaus, den unsere Zuschauer je erlebt haben.

Ein anderer wettert: «Soll es empathisch wirken oder was Frau Beldner? Wieso zelebrieren Sie das Ausscheiden von Nils derart schadenfreudig und lassen alle aufstehen? Was hat er Ihnen angetan, dass sie ihm bei Frage ein keinen Tipp geben? Peinlich!»

Auf Anfrage von Nau.ch nimmt Beldner Stellung. Es sei «selten», dass jemand bei der ersten Frage rausfliegt, aber «natürlich möglich». Die Moderatorin stellt klar: «Grundsätzlich fiebere ich immer mit allen oben auf der Quiz-Insel mit, aber helfen darf ich natürlich nicht.»

