Sprayer in St.Gallen auf frischer Tat ertappt

Eine Patrouille der Stadtpolizei hat am Montag zwei Sprayer auf frischer Tat ertappt. Wie aus der Medienmitteilung der Stadtpolizei hervorgeht, konnte die Patrouille die zwei Männer an der Flucht hindern und arretieren. Die zwei Sprayer waren um 21.30 Uhr in der Innenstadt am Werk, als sie von der Patrouille erwischt wurden. Bevor sie arretiert werden konnten, leisteten die zwei jungen Männer heftige Gegenwehr, teilt die Stadtpolizei mit. Im Anschluss wurden mehrere Spraydosen sichergestellt.

Die beiden 19-jährigen Schweizer wurden auf den Polizeiposten gebracht und werden angezeig





