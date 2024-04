Spott über Irans Raketenangriffe auf Israel

In Form von verhöhnenden Bildern entlud sich im Nahen Osten der Spott über die jüngsten Raketenangriffe des Iran s auf Israel .In der westlichen Welt quittierte man die Angriffe Iran s auf Israel mit Entsetzen. Dagegen verspotten in den sozialen Medien Menschen aus dem Nahen Osten die militärischen Fähigkeiten des Iran s.Während im Westen die Attacke grosse Besorgnis auslösten, machen in den sozialen Medien seither hämische Memes über den Iran die Runde.

«Schlechte Show», schrieb etwa Alaa Mubarak, Sohn des verstorbenen ägyptischen Langzeitherrschers Husni Mubarak, bei X am Montag. Im Internet machte auch das Bild die Runde von einem Militärfahrzeug, von dessen Rampe riesige Gurken statt Raketen gestartet werden.Auch Irans Staatsoberhaupt Ajatollah Ali Khamenei wurde auf X veräppelt. Satirische Fotomontagen bilden ihn auf einer Gurkenrakete sitzend ab, auf der Khamenei durch die Lüfte fliegt.

Iran Raketenangriffe Israel Spott Soziale Medien

