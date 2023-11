Spotify zahlt kaum Abgaben an Google für Umsätze im Play Store

Statt den üblichen 15 Prozent bezahlt Spotify so gut wie keine Abgaben für seine Umsätze im Play Store. Google begründet dies mit der Aufrechterhaltung einer wichtigen Investitionspartnerschaft. Spotify zahlt so gut wie keine Abgaben an Google für die Spotify-Abos, die über Google Play gekauft werden – ganz im Gegensatz zu den meisten anderen App-Anbietern, die 15 Prozent ihres Play-Store-Umsatzes an Google abdrücken müssen. Dies geht aus einer Zeugenaussage im Kartellrechtsstreit zwischen.

Normalerweise verlangt Google hier die erwähnten 15 Prozent Abgaben. Wenn ein eigenes Zahlungssystem verwendet wird und nicht via Google abgerechnet wird, fallen noch 11 Prozent an. Bei Spotify hingegen wird hier aber offenbar ein Auge zugedrückt: Nur, wenn über das Zahlsystem von Google Play abgerechnet wird, greift sich Google 4 Prozent der Einnahmen ab. Ansonsten ist der Musik-Streaming-Dienst von allen Abgaben befreit., vor Gericht gleich selbst:"Wenn Spotify in den Play- und Core-Diensten nicht richtig funktioniert, kaufen die Leute keine Android-Telefon





