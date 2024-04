Spotify erhöht die Preise und ändert die Abo-Struktur

Spotify wird die Preise anpassen. Ab Ende April wird man für Spotify Premium in den wichtigsten Märkte n 1 bis 2 Franken mehr bezahlen. Es wird auch ein günstigeres Abo ohne Hörbücher geben. Die Preise rhöhung betrifft zunächst Märkte wie Grossbritannien, Australien und Pakistan. Weitere Länder sollen im Laufe des Jahres folgen. Zusätzlich zur Preisanpassung wird auch die Abo -Struktur geändert. Es wird ein Basic- Abo zum alten Preis geben, das Musik und Podcasts beinhaltet, aber keine Hörbücher .

Im teureren Premium-Abo sind monatlich 15 Stunden Hörbuch-Streaming enthalten. Spotify plant auch ein noch teureres «Supremium»-Abo

Spotify Preise Abo Hörbücher Premium Märkte Musik Podcasts Streaming

